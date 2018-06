Veldrijder in Mathieu van der Poel komt naar boven tijdens Dwars door het Hageland, maar gaat Nederlander zijn boekje niet te buiten? TLB

15 juni 2018

18u02

Mathieu van der Poel heeft tijdens Dwars door het Hageland uitgepakt met een opvallend manoeuvre. De 23-jarige Nederlander, die de wedstrijd vorig jaar won, raakte in volle koers wat op achterstand en 'VDP' haalde zijn veldritkunsten boven om die scheve situatie recht te zetten. Van der Poel wipte op het voetpad en sneed dan de bocht af om via een grasstrook opnieuw aansluiting te maken bij het peloton. Maar daarbij ging Van der Poel zijn boekje eigenlijk te buiten. Op het voetpad rijden mag immers niet. De 23-jarige Let Krists Neilands volgde Van der Poel op als winnaar.

