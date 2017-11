Zwitser Rouiller pakt goud op EK veldrijden bij junioren, Bellens eerste Belg op zevende plek Redactie

10u41

Bron: Belga 0 TDW Veldrijden Loris Rouiller is in het Tsjechische Tabor Europees kampioen veldrijden bij de junioren geworden. De Zwitser was in een sprint met twee sneller dan de Tsjech Tomas Kopecky. De Brit Ben Tulett veroverde de bronzen medaille. Jarno Bellens werd zevende en beste Belg. Hij finishte net voor Vince Van Den Eynde. Arno Van Den Broeck kwam als negende binnen.

De start werd ontsierd door een valpartij. Dat deerde Rouiller niet om te gaan versnellen. Hij sloeg snel een kloof en mocht meteen aan een solo beginnen. Kopecky repte zich naar de eenzame leider toe en vervoegde hem net voor half koers. Achter dit duo volgden de Nederlanders Ryan Kamp en Pim Ronhaar. Wat verderop hadden de Britten Tulette en Sean Flynn eveneens de handen in elkaar geslagen. Kamp ging alleen in de tegenreactie maar kwam net voor het ingaan van de slotronde ten val en werd weer ingerekend door Ronhaar.

De twee leiders, Rouiller en Kopecky, trokken de allerlaatste ronde in met een voorsprong van 15 seconden op Ronhaar en Kamp. Tulette volgde op 20 seconden en nestelde zich wat verderop in het wiel van de twee Nederlanders. Niet voor lang evenwel. De Brit zette door en ging zo op jacht naar de bronzen medaille. In de sprint voor de titel zette Loris Rouiller zich in de laatste rechte lijn op kop. De Zwitser zou niet meer geremonteerd worden door thuisrijder Kopecky en werd zo Europees kampioen veldrijden bij de junioren.

#EuroCross17 l @RouillerLoris champion d'Europe Juniors !



2/ Kopecky

3/ Tulett

4/ Kamp

5/ Ronhaar pic.twitter.com/BoJAvoNrPi La GazetteDes Sports(@ GazetteDesSport) link

Uitslag

1. Loris Rouiller (Zwi) in 39:16

2. Tomas Kopecky (Tsj) op 0:02

3. Ben Tulett (GBr) 0:08

4. Ryan Kamp (Ned) 0:12; 5. Pim Ronhaar (Ned) 0:23; 6. Sean Flynn (GBr) 0:46; 7. Jarno Bellens 0:54; 8. Vince Van Den Eynde 0:57; 9. Arno Van Den Broeck 1:06; 10. Piotr Krynski (Pol) 1:08; 11. Mees Hendrikx (Ned) 1:12; 12. Joris Delbove (Fra) 1:13; 13. Filippo Fontana (Ita) 1:13; 14. Gerben Kuypers 1:20; 15. Niels Vandeputte 1:43; 16. Maxim Dewulf 1:51; 17. Lewis Askey (GBr) 1:54; 18. Jakub Toupalik (Tsj) 1:55; 19. Alois Charrin (Fra) 2:05; 20. Luca Schätti (Zwi) 2:07; 21. Tom Lindner (Dui) 2:08; 22. Anthony Courriere (Fra) 2:09; 23. Nicolas Kess (Lux) 2:21; 24. Jakub Schierl (Tsj) 2:22; 25. Bodi del Grosso (Ned) 2:26; 26. Jakub Riman (Tsj) 2:27; 27. Benjamin Rivet (Fra) 2:27; 28. Jakub Hnik (Tsj) 2:28; 29. Tomas Jezek (Tsj) 2:30; 30. Bart Artz (Ned) 2:32; 31. Vladimir Miksanik (Tsj) 2:33; 32. Kedup Gyagang (Zwi) 2:36; 33. Luke Verburg (Ned) 2:41; 34. Frederico Ceolin (Ita) 2:42; 35. Alvin Tomasek (Tsj) 2:55; 36. Cédric Pries (Lux) 3:12; 37. Noé Barras (Zwi) 3:12; 38. Erik Petter (Hon) 3:17; 39. Lukasz Helizanowicz (Pol) 3:19; 40. Felix Stehli (Zwi) 3:27; 41. Emil Lindgren (Zwe) 3:31; 42. Rémi Premand (Zwi) 3:34; 43. Mattéo Vercher (Fra) 3:43; 44. Jan Sommer (Zwi) 3:43; 45. Lukas Kubis (Svk) 3:44; 46. Tim Wollenberg (Dui) 4:03; 47. Balazs Vas (Hon) 4:04; 48. Stiven Thür (Zwi) 4:13; 49. Maciej Stepien (Pol) 4:27; 50. Jang Leyder (Lux) 4:46; 51. David Westhoff (Dui) 4:55; 52. Anton Niederbach (Zwe) 4:58; 53. Matus Baniar (Svk) 5:29; 54. Maciej Borkowski (Pol) 5:56; 55. Oliver Jaros (Svk) 6:08; 56. Matus Cernek (Svk) 6:09; 57. Jakob Reiter (Oos) 6:48

