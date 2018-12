Zonder dat u het gemerkt heeft, is er iets veranderd in de cross: Sven Nys ziet ‘mental games’ de kop opsteken in het veldritwereldje Bart Audoore

27 december 2018

06u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Veldrijden U kent het liedje ­ondertussen: ­Mathieu van der Poel heeft weer een keer gewonnen, met ogenschijnlijk ­gemak, en Wout van Aert was alweer een verdienstelijke tweede. Voorspelbaar, maar vergis u niet: zonder dat u het heeft gemerkt, is er iets veranderd in de cross. ‘Mental games’.

Mathieu van der Poel op één, voor de achttiende keer al, Wout van Aert op twee, voor de veertiende keer: in Heusden-Zolder werd de logica der dingen gerespecteerd. Een zoveelste cross in de rij, lijkt dat, maar de echte kenner weet beter. Er is iets beginnen te borrelen, zegt Sven Nys. “Merken jullie het ook? De spelletjes zijn begonnen.”

