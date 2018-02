Zo brengt Mathieu van der Poel de laatste dagen tot het WK door: "Netflix kijken, en niet zonder dikke jas naar buiten" Marc Ghyselinck in Nederland

02 februari 2018

15u24

Bron: Eigen berichtgeving 51 Veldrijden Een serie op Netflix. La Casa de Papel, zegt Mathieu van der Poel. "Een aanrader." En verder gaat hij zonder muts en dikke jas de deur niet uit. Zo ziet de tijd eruit die de Nederlandse favoriet nog scheiden van het wereldkampioenschap veldrijden, zondag in Valkenburg.

Vandaag heeft hij voor het eerst het parcours verkend. Drie rondjes. En Van der Poel zag dat het goed was. "Lastig, enorm glad en technisch. Niemand gaat hier zonder fouten overheen. Vallen kan het verschil maken tussen winst en verlies. Dit is wel echte cross."

Mathieu van der Poel is torenhoog favoriet om Wout van Aert op te volgen als wereldkampioen veldrijden. Dat kan niet anders, na een reeks van zesentwintig overwinningen in de voorbije winter. Dan zal nummer zevenentwintig zondag niet de belangrijkste zijn, weet Van der Poel. "Een wereldtitel zou het wel afmaken. Maar mijn seizoen staat of valt er niet mee."

Een verloren titel vorig jaar in Luxemburg maakt hij ook niet meer goed. "Het is niet zo dat ik daar een trauma aan over heb gehouden. Ik heb gezegd, na het WK in Luxemburg, dat ik zoveel mogelijk wedstrijden moest trachten te winnen. Dat heb ik gedaan. Ze zeggen dat je sterker van wordt van zo’n verlies. Dat is een cliché. Ik had ook zesentwintig crossen kunnen winnen met een WK trui aan. Een winnersmentaliteit heb ik altijd gehad. Na dat WK in Luxemburg had ik wel een beetje een revanchegevoel. Maar het is niet dat ik heel het afgelopen seizoen aan de start van de cross ben gekomen met het gevoel dat ik het WK in Luxemburg moest goedmaken."

België-Nederland

Of hij rekening houdt met een nieuwe teleurstelling? Van der Poel zegt van wel. "Vorig jaar was de teleurstelling zo groot omdat ik niet op mijn waarde was geklopt. Als ik zondag op mijn waarde word geklopt, moet ik daarmee kunnen leven."

Een zoveelste België-Nederland wordt het komende zondag in Valkenburg. De Belgen hebben het alvast over een hechte ploeg. "Dat is elk jaar hetzelfde", zegt Van der Poel. "Als ze het zelf geloven is het goed, zeker? Dat ze over taktisch koersen spreken? Als ze mij in de dranghekken rijden, dan wel natuurlijk. Maar anders ga je op dit parcours niet veel hebben aan een ploegmaat."

En hoe goed zal Van Aert zijn? Van der Poel: "Heel goed. Ik zal zondag een heel goede dag nodig hebben om wereldkampioen te worden. Ik heb geprobeerd om naar het WK toe te werken. Maar het is geen exacte wetenschap. Ik heb wat meer getraind, in Spanje de arbeid geleverd die nodig was en dat onderhouden. Nu voel ik me heel goed. En gezond. Ik ga vandaag en morgen niet zonder dikke jas en muts naar buiten."