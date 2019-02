Zilveren Iserbyt: “Spijt van snelle start? Als je geen 50 minuten à bloc kan rijden, is het ook maar triestig” GVS

02 februari 2019

14u37

Bron: Sporza 0 Veldrijden Eén man was nu eenmaal sterker op het WK veldrijden voor beloften, beseft ook Eli Iserbyt. Maar heeft de West-Vlaming geen spijt van zijn verschroeiende start? “Helemaal niet. Als je geen 50 minuten à bloc kan rijden, is het ook maar triestig.”

“Ik zit met dubbele gevoelens”, vertelt de zilveren medaillewinnaar bij Sporza. “Ik had graag gewonnen, maar ik kan het ook aanvaarden dat Tom Pidcock sterker was. Ik startte inderdaad voortvarend, we wilden er met het Belgische blok meteen stevig invliegen. Spijt heb ik daarvan niet. De race is maar 50 minuten. Als je geen 50 minuten à bloc kunt rijden, is het ook maar triestig hé.” Maar Pidcock zadelde onze landgenoot dus plots met een verkoudheid op. “Ik wist dat Tom beter zou zijn op de rechte stukken, maar daar reed hij wel héél rap. Hij kwam vervolgens in zijn tempo op het moment dat ik iets te veel foutjes maakte. Het was vandaag net niet goed genoeg. Misschien heb ik vandaag wel een steekje laten vallen, een kleine smet op mijn hele passage bij de beloften.”

Hoe beoordeelt Iserbyt het parcours? “Het is een traject waar foutjes snel gemaakt zijn. Zeker op de schuine kant is het opletten geblazen. De juiste positie zoeken en vinden is belangrijk. En de omgeving doet me een beetje denken aan de vroegere cross in Bredene. Misschien mag het voor een wereldkampioenschap wel iets mooier zijn.”