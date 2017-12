Zieke Van der Poel past voor Waaslandcross - Vantornout beslist op Kerstdag over deelname Zolder Joeri De Knop

13u50 5 Photo News Veldrijden Mathieu van der Poel zal morgen niet starten in Sint-Niklaas. De Europese kampioen is nog niet hersteld van een fikse verkoudheid en past met het oog op de drukke laatste week van het jaar.

"Heel jammer, want ik had echt willen starten. Daarom heb ik ook tot vandaag gewacht om te beslissen", aldus de Europese kampioen op de officiële site van zijn team Beobank-Corendon. "Sint-Niklaas heeft een erg mooi zandparcours en ik heb veel zin om te crossen, maar momenteel ben ik nog te ziek en gezien het drukke programma de komende tien dagen wil ik geen risico’s nemen."

Klaas Vantornout beslist op Kerstdag of hij deelneemt in Zolder

Na zijn valpartij in Namen moest de linkerhand van Klaas Vantornout omwille van een afgebroken botschilfer in het gips. Halfweg deze week kreeg Vantornout al een op maat gemaakte brace aangemeten, waarmee hij de trainingen op de weg heeft kunnen hernemen. Vandaag stond een eerste controle gepland, en die bracht goed nieuws voor de renner.

"Die afgebroken schilfer blijkt niet zoveel kwaad te kunnen. Erger is dat de ligamenten in de pols zwaar zijn geraakt. Die pols is zwaar verstuikt en staat nog gezwollen, en dat kan ik tot acht weken na de val voelen. Goed nieuws is dat de toestand niet kan verslechteren door te crossen", verduidelijkte Vantornout.

Met de brace is crossen echter moeilijk. "Niet comfortabel genoeg. Het is wel een optie om voor een wedstrijd de brace uit te doen en de pols stevig te laten intapen. Ik denk dat ik zo redelijk snel de competitie kan hernemen. Liefst dinsdag al in de wereldbekermanche in Zolder, want ik heb al lange tijd geen competitie gehad. Ik wil zo snel mogelijk weer crossen", geeft Vantornout mee.

Of Zolder haalbaar is, zal maandag moeten blijken op Kerstdag. Vantornout zal dan de pols laten intapen voor een crosstraining, die bij wijze van test duidelijk moet maken of het mogelijk is om in Zolder te starten

Florian Van Eenoo photonews