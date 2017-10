Zieke Sanne Cant niet aan de start in Kermiscross Ardooie PL

Bron: Belga 0 BELGA Veldrijden Sanne Cant (Iko-Beobank) zal zichzelf niet opvolgen als winnares van de Kermiscross in Ardooie. De wereldkampioene belde immers ziek af.

Cant zal pas komend weekend aantreden in Boom (zaterdag) en Koksijde (zondag). Vorig jaar won Cant de Kermiscross. Toen liet ze de Nederlandse Thalita de Jong en de Amerikaanse Elle Anderson achter zich. Eerder deze maand werd Cant na de Berencross in Meulebeke getroffen door maag- en darmklachten, zo erg zelfs dat ze een nacht moest doorbrengen op de spoedafdeling van het UZ Gent. De wereldkampioene ging daarna langs bij een maag- en darmspecialist.



Bij afwezigheid van Cant ging de zege in de Kermiscross bij de vrouwen vanmiddag naar de Amerikaanse Katie Compton, die het haalde voor Ellen Van Loy en Loes Sels.