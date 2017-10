Zieke Sanne Cant niet aan de start in Ardooie, Compton pakt zege PL

Bron: Belga 0 BELGA Veldrijden Sanne Cant (Iko-Beobank) heeft in extremis forfait gegeven voor de Kermiscross in Ardooie. De wereldkampioene belde ziek af.

Cant zal pas komend weekend aantreden in Boom (zaterdag) en Koksijde (zondag). Eerder deze maand werd Cant na de Berencross in Meulebeke getroffen door maag- en darmklachten, zo erg zelfs dat ze een nacht moest doorbrengen op de spoedafdeling van het UZ Gent. De wereldkampioene ging daarna langs bij een maag- en darmspecialist. Vorig jaar won Cant de Kermiscross. Toen liet ze de Nederlandse Thalita de Jong en de Amerikaanse Elle Anderson achter zich.



Compton wint

Bij afwezigheid van Cant ging de zege in de Kermiscross bij de vrouwen vanmiddag naar de Amerikaanse Katie Compton, die het haalde voor Ellen Van Loy en Loes Sels. "Ik hou wel van de warmte, dus dit weertje was ideaal voor mij", lachte Compton na afloop. "Ik startte eerder traag, want ik wou niet te veel energie verspelen met de zware cross van zondag in Koksijde in het achterhoofd. Door de afwezigheid van Sanne Cant was de concurrentie vandaag nog iets minder talrijk. Toen ik mijn kloof had geslagen, kon ik verder een eigen tempo bepalen. Zondag wordt het anders. Het parcours in Koksijde is zeer zwaar, maar ik heb daar al gewonnen. Eigenlijk is het ginds een soort van speeltuin voor mij. Ik hoop op een schitterende wedstrijd en met deze conditie moet dat wel tot de mogelijkheden behoren."

BELGA

