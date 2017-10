Zieke Sanne Cant bezoekt vanavond nog specialist 20u42 0 BELGA Veldrijden Sanne Cant loopt vanavond nog langs bij een maag-en darmspecialist om zich nader te laten onderzoeken. "Ik wil zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is", zegt ze, "want ik heb nog altijd veel pijn."

Cant won gisteren de cross in Meulebeke, verbleef op hotel voor de cross daags nadien in Ronse, maar kende er een moeilijke nacht met buikkrampen. "Pijnstillers hielpen niet, dus besloot ik om 3 uur s nachts om naar het UZ Gent te trekken", deed ze voor de cross uit de doeken. "Daar bleef ik tot zeven uur s ochtends op de spoed en dus heb ik geen oog dichtgedaan. Hopelijk heb ik tijdens de cross niet te veel last."



Het liep evenwel voor geen meter in Ronse en Cant moest afstappen. Na de cross ging ze niet naar het ziekenhuis, maar trok ze naar huis om wat te rusten. "Ik heb nog altijd pijn", zegt ze, "vanavond ga ik daarom nog op bezoek bij een maag-en darmspecialist omdat ik de oorzaak wil achterhalen. Ik hoop dat ik snel weet wat er aan de hand is, want dit is vervelend. Ik kan niet precies de vinger leggen op wat er scheelt, ik heb gewoon veel pijn, vooral als ik eet. Ik kan moeilijk iets eten en wil graag zo snel mogelijk een oplossing."

BELGA