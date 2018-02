Zieke Mathieu van der Poel blijft vanmiddag weg van Parkcross in Maldegem Redactie

07 februari 2018

10u45 0 Veldrijden Mathieu van der Poel komt vanmiddag niet aan de start van de Parkcross in Maldegem. De Nederlander kampt met maag- en darmproblemen en neemt de nodige rust met het oog op komend weekend.

"Jammer want ik had graag gereden in Maldegem, waar ik vorig jaar nog won", zegt Van der Poel op de website van zijn team. "Maar de dagen na het WK kreeg ik last van maag en darmen. Ik heb nog tot vanmorgen gewacht om een beslissing te nemen, maar met Lille en Hoogstraten voor de deur is het beter om eerst uit te zieken."