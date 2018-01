Zieke Cant mist ministage in Valkenburg: "Beter dat ze thuis bleef om de rest niet te besmetten" XC

26 januari 2018

18u32

Bron: Belga 1 Veldrijden De Belgische vrouwenselectie telt in Valkenburg slechts vijf namen door de ziekte van Sanne Cant. "Het is jammer dat ze er niet bij was", aldus bondscoach Sven Vanthourenhout, "maar het was beter dat ze thuis bleef."

Cant moest in de Wereldbeker van Nommay vrede nemen met een twaalfde plaats, maar pakte er wel de eindzege. Toen was ze al wat grieperig en dat werd niet beter de voorbije dagen. "Sanne wilde graag nog naar hier komen", aldus de bondscoach, "maar ik gaf haar de raad om thuis te blijven om de anderen niet te besmetten. Normaal kan ze zondag wel starten in Hoogerheide."

Ellen Van Loy, Jolien Verschueren, Loes Sels, Karen Verhestraeten en Kim Van de Steene verbleven dus met z'n vijven in de tweede chalet tijdens de ministage in Valkenburg. "Ik heb voor deze stage vakantie moeten nemen", aldus Van Loy vanmiddag, "het hoefde voor mij niet echt, maar anderzijds, nu ik het parcours heb verkend ben ik wel tevreden. Je kan eens in alle rust het parcours tot jou nemen. De dagen voor het WK is het veel drukker en nu heb je ook geen last van pottenkijkers, dus het is wel goed dat we hier waren en wat wijzer geworden zijn."

Want de omloop valt niet te vergelijken met die van de Wereldbeker in oktober. "Het is een zwaar parcours, WK-waardig", beaamt ook Van Loy de Belgische teneur. "Pas op, de Wereldbeker in Heusden-Zolder en Namen bijvoorbeeld zijn ook lastig, maar dit is misschien toch nog van een ander kaliber. Voor mij hoefden die aanpassingen niet, maar goed het is nu zo en we nemen het zoals het komt zaterdag 3 februari."