Zes op zes! Van der Poel heer en meester in Berencross

Mathieu Van der Poel - wie anders? - heeft de tweede manche van de Brico Cross gewonnen. De Nederlandse kampioen van BeoBank Corendon knalde in de Berencross te Meulebeke naar zijn zesde zege van het seizoen. Michael Vanthourenhout en Wout van Aert vochten voor wat ze waard waren en finishten respectievelijk op een tweede en derde stek.

"Draaien en keren op een snel parcours, een typische speeltuincross voor Mathieu van der Poel", blikte Klaas Vantornout voor de start in het West-Vlaamse recreatiedomein Ter Borght vooruit. Dát en de topvorm waarin de 22-jarige Nederlander momenteel verkeert maakte hem de uitgelezen favoriet voor vandaag. De kopman van BeoBank schoot dan ook als een komeet uit de startblokken, enkel Wout van Aert en Michael Vanthourenhout konden zijn fikse start op een glibberige ondergrond - het was intussen beginnen regenen - volgen. De wereldkampioen moest er na een schuivertje even af, maar kon aan het einde van de twee ronde opnieuw aansluiten bij het duo. Achter het drietal gaapte het grote gat. Het was dan al duidelijk dat dit drietal voor de zege ging strijden.

Vanthourenhout en Van Aert bleken over een stel goede benen te beschikken en hielden Van Der Poel goed onder de knoet. De Nederlander maakte teveel slippertjes, terwijl zijn metgezellen er niet voor terugdeinsden om de kar te trekken. Halverwege de cross hadden de leiders 20 seconden voorsprong op de eenzame Lars Van der Haar. Voor het eerst dit seizoen stak er vooraan niet één man bovenuit - zo leek.

Eén versnelling

Inderdaad, zo leek. Want in de zesde ronde was het moment van Van der Poel dan toch gekomen. Na een slechte passage in de zandbak van Vanthourenhout en tijdsverlies van Van Aert aan de balkjes plaatste de zoon van Adrie een stevige versnelling. Meteen de goede, want gestaag bouwde de Nederlander zijn voorsprong ronde na ronde uit. Vier seconden werden er tien en werden er vijftien. Een ontketende Van der Poel keek niet meer achterom, maakte geen fouten meer en pakte zo zijn zesde zege op zes. De Nederlander won met andere woorden overal waar hij dit seizoen aan de start verscheen.



In de achtergrond hield Vanthourenhout Van Aert af en fietste naar een knappe tweede plaats. De wereldkampioen - die toonde dat zijn vormcurve in een gestage lijn zit - mocht mee op het podium. Van der Haar werd vierde, Eli Iserbyt legde verrassend bestek op een vijfde plaats. Opnieuw Van der Poel dus maar dit keer kreeg hij het niet zomaar cadeau.

Sanne Cant wint bij de vrouwen

De 26-jarige Sanne Cant heeft bij de vrouwen elite gewonnen. De wereldkampioene zette op meer dan twee ronden van het einde een solo op. Ellen Van Loy werd tweede, Loes Sels legde beslag op de laatste podiumplaats. Na de Wereldbekercross in Waterloo en de veldrit van Eeklo werd het derde zege van het seizoen voor Cant.



Het was andermaal Ellen Van Loy die een zeer goede start nam en zo het hele pak op een lint trok. Halfcross sloeg ze zelfs een kloof op het drietal Elle Anderson, Loes Sels en de Nederlandse Ceylin Del Carmen Alvarado. Wat verderop volgden onder andere Sanne Cant met Helen Wyman. Ceylin Del Carmen Alvarado repte zich naar Ellen Van Loy zodat we na twee ronden een duo voorin kregen. Loes Sels volgde in haar eentje als derde, achternagezeten door wereldkampioene Sanne Cant.

BELGA

Net toen Ellen Van Loy weer afstand aan het nemen was van Ceylin Del Carmen Alvarado ging ze onderuit in een scherpe bocht. Van Loy knokte zich echter snel weer naar de leiding maar zag door haar valpartij wel het duo Sanne Cant met Loes Sels dichterbij komen. De wereldkampioene kwam meer en meer onder stoom en reed resoluut naar de leiding toe. Van Loy deed er alles aan om in het wiel te blijven van Cant. Loes Sels volgde als derde voor het trio Ella Anderson, Ceylin Del Carmen Alvarado en Alice Arzuffi.



Sanne Cant trok de slotronde in met een voorsprong van 3 seconden op Loes Sels met Ellen Van Loy. Alice Arzuffi, Elle Anderson en Ceylin Del Carmen Alvarado volgden op 20 seconden. Enkel de strijd voor de tweede plaats was nog spannend. Daarin toonde Ellen Van Loy zich iets sterker dan Loes Sels.

BELGA

Eerder op de dag was de zege bij de jongens juniores weggelegd voor de Zwitser Loris Rouiller. Hij haalde het licht afgescheiden van Gerben Kuypers. Jarno Bellens finishte op acht seconden als derde.



Bij de nieuwelingen was Dante Coremans de sterkste. Hij was in een sprint met twee sneller dan Lennert Belmans. Jetze Van Campenhout legde beslag op de laatste podiumplaats