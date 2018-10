Zelfs met enkelkwaaltje imponeert Van der Poel in Gieten, Van Aert moet weer tevreden zijn met tweede plek GVS

14 oktober 2018

16u02

Bron: Eigen berichtgeving 15 Veldrijden Zelfs met een kwaaltje staat er geen maat op Mathieu van der Poel. De Nederlander heeft de eerste manche van de Superprestige in Gieten gewonnen. Voor eigen volk reed de man van Corendon-Circus snel weg van Wout van Aert, die alweer eens tweede werd. Toon Aerts vervolledigde het podium.

Enkelproblemen? Welke enkelproblemen? @mathieuvdpoel wint op overtuigende wijze de Superprestige in Gieten! 🏆🚴‍💨🇳🇱 #Superprestige2019 #SPGieten pic.twitter.com/fFEvjQ4nOD SuperprestigeCX(@ SuperprestigeCX) link

Gisteren werd er nog gevreesd voor een enkelbreuk, vandaag stond Mathieu van der Poel gewoon aan de start in het Nederlandse Gieten. Goed ingetapet, dat wel, maar de hamvraag was in welke mate hij hersteld was van de stevige valpartij in de Brico Cross van Lokeren van gisteren.

Wel. Hij wás hersteld, zo werd snel duidelijk. Na amper één ronde waren de twee tenoren van de cyclocross al gaan vliegen. Aerts maakte een schuiver, Van Aert vlamde meteen door en de Nederlander nestelde zich in het wiel van de wereldkampioen. Weg waren ze, in een mum van tijd fietsen ze op het pijlsnelle parcours een kloof van twintig seconden bij elkaar.

Solo

Een toertje later achtte Van der Poel zijn moment gekomen. Op het moment dat de wereldkampioen een kleine schuiver maakte, ging Van der Poel op de pedalen staan. Vier seconden werden er acht en werden er twaalf op het einde van ronde vier. De man van Corendon-Circus klaar voor een solo?

Einde van ronde 2 en daar gaat @mathieuvdpoel! @WoutvanAert volgt op enkele seconden! 🌪🇪🇺 #Superprestige2019 #SPGieten pic.twitter.com/2XvzumQMkL SuperprestigeCX(@ SuperprestigeCX) link

Jawel. Want hoe hard Van Aert ook op zijn tanden beet, er stond gewoon geen maat op de Europese kampioen. “Door aan de start te staan wil ik mijn klassement redden”, stelde Van der Poel voor de race. Het werd eerder: het klassement in handen nemen. Ronde na ronde diepte hij zijn voorgift uit. De zege was een feit, een knap staaltje stuurmanskunsten op haast één been ook. Van Aert moest zich tevreden stellen met een dichtste ereplaats. Toon Aerts mocht zich net als gisteren op het laagste podiumplekje nestelen.

Van der Poel: "Ik voelde weinig hinder"

"Mijn enkelblessure viel goed mee", aldus Mathieu van der Poel in een eerste reactie. "Vooraf had ik al gezegd dat ik niet super veel last had. Ik had hem stevig ingetapet om niet het risico te nemen dan ik hem nog eens zou omslaan. Maar ik had deze winst zeker niet verwacht na gisteren. Tijdens de race voelde ik eigenlijk weinig hinder, al zal hij straks wel wat blauw zien. Maar ik won zeker niet op één been, ik voelde wel kracht in mijn voet. Gieten is een parcours waar ik graag kom, dus ik ben zeker blij met deze zege."

Van Aert: "Blijven verder werken"

"Mathieu zette mij in de tweede ronde serieus onder druk waardoor ik in de fout ging. Nadien kon ik dat nooit herstellen. Een nieuwe mentale tik? Natuurlijk wil ik dichter eindigen, maar ik ben wel blij over mijn race. Ik had een grote kloof op de rest en ben kunnen blijven geven. Ik kan alleen maar blijven verder werken. Ik probeer de limieten op te zoeken om beter te worden. Hopelijk werpt dat vroeg of laat zijn vruchten af."

Toon Aerts: "Derde is goed in Gieten"

“Ze waren met twee heel snel weg. Ik vertrok op kop maar ik maakte een foutje. Ik was op slicks gestart en eigenlijk rijd ik daar niet graag mee. Ik kwam in wat stof terecht en verloor de controle over mijn fiets omdat ik minder grip had. Ik reed recht op een pootje van een nadar en ging los over de kop. Zo verloor ik meteen het spoor van die mannen. Maar ik denk niet dat ik had meegekund. Nadien probeerde ik nog samen met Lars van der Haar de kloof te dichten, maar ze reden weg. Dan moet je beslissen om tactisch te rijden en de rest af te schudden om derde te worden. Dat is goed in Gieten, nu is het wachten op de parcours die mij wel liggen."