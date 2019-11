Zelfs materiaalpech kan hem niet stoppen: Iserbyt wint op Koppenberg na tweestrijd met Pidcock GVS

01 november 2019

16u02 24 Veldrijden Zelfs kettingproblemen kunnen Eli Iserbyt niet stoppen. De 22-jarige West-Vlaming kon de overwinning ruiken, tot hij in de steek werd gelaten door materiaalpech. Tom Pidcock - dat andere lichtgewicht - kwam terug, maar een veerkrachtige Iserbyt trok in een prangende tweestrijd alsnog de zege over de streep. Iserbyt wordt zo de eerste leider in de DVV Verzekeringen Trofee. Michael Vanthourenhout bezette de laatste podiumplaats.

1 november, tijd voor de Koppenberg. En tijd voor opnieuw dezelfde vraag: wie doet Eli Iserbyt wat? De regen zorgde er alvast voor dat de seizoensrevelatie een toertje op maat kreeg. “Het wordt spekglad. Dat heb ik graag”, vertelde hij voor de start.

Iserbyt ging voor een knalstart. Enkel Thijs Aerts kon volgen, maar kraakte snel. Tom Pidcock naam die taak na een minder begin over, aan het einde van de eerste ronde zat de kwieke Brit in het wiel van de man die voor vandaag al zes seizoenszeges wist te vergaren. Ook Toon Aerts leek even later te kunnen aansluiten, maar trapte op zijn adem en volgde prompt op twintig seconden. Die kloof zou nog oplopen, de Belgische kampioen zou zichzelf niet opvolgen in Oudenaarde en werd vierde.

Ketting

Het werd dus een tweestrijd: Iserbyt versus Pidcock. En de beslissing leek aan het einde van de derde van zeven rondes te vallen. De man van Pauwels Sauzen-Bingoal duwde door tot op de top van de Koppenberg, Pidcock moest zich haast naar boven sleuren. Het verdict: een achterstand van elf seconden. Toen de jonge Brit er ook nog eens ging bij liggen, leek het kalf helemaal verdronken. Het weerwerk van Pidcock verdiende alle lof, maar Iserbyt was nu eenmaal de beste. Alweer.

Maar op twee ronden van het einde stond Iserbyt plots stil door kettingproblemen. Zo smolten twintig seconden als sneeuw voor de zon. Pidcock sprong op z’n wiel, alles te herdoen. Iserbyt moest even bekomen, na een fenomenale afdaling was het zelfs Pidcock die wat voorsprong nam. Maar Iserbyt knokte terug: samen gingen ze de laatste ronde in. En Iserbyt toonde zich daarin alsnog de sterkste en de slimste. Hij veinsde dat hij de materiaalzone inreed, maar veranderde op het laatste van gedacht waardoor hij Pidcock - die wel wisselde - onder druk kon zetten. Seconde na seconde reed hij nadien weg, dan toch die zevende zege van het seizoen. Eerder won hij in Iowa (WB), Waterloo (WB), Kruibeke, Gieten (SP), Bern (WB) en Gavere (SP).