Zelfs botsing deert hem niet: Van der Poel wint ook in Diegem en boekt twintigste zege van seizoen GVS

30 december 2018

Zelfs een botsing met een official deert hem niet . Mathieu van der Poel heeft in de avondcross van Diegem zijn twintigste zege van het seizoen geboekt. In de zesde manche van de Superprestige bleef de Nederlander Michael Vanthourenhout voor. Hij versterkt ook zijn leiderspositie in het klassement.

Mathieu van der Poel startte slecht, Wout van Aert nóg slechter. Beide heren mochten dus aan een inhaalrace beginnen. Eén groot verschil: aan het einde van ronde twee dook de Europese kampioen op aan de kop van de koers, terwijl Van Aert daar nooit zou geraken. “Mijn doel is om hem zo lang mogelijk te volgen”, stelde de wereldkampioen nochtans vooraf.

Toen Van der Poel zich vooraan aanbood, leek Michael Vanthourenhout van het andere gezelschap over de beste benen te beschikken. Beiden gingen dan ook op avontuur, al bleven ze niet lang samen. De eerste twee demarrages kon de renner van Marlux-Bingoal nog counteren, maar na een derde versnelling door de zandstrook was de vogel gaan vliegen.

Botsing

Althans, zo leek het. Want plots lag Van der Poel tegen de grond: hij botste pal op een official die zich op het parcours bevond om een bril op te rapen. Vanthourenhout reed naar de kop, maar kon niet lang van die vrijgeleide genieten. De zoon van Adrie krabbelde immers snel weer recht en reed in één ruk opnieuw naar Vanthourenhout. Nadien kregen we een herhaling van enkele ronden daarvoor. Eén versnelling, twee versnellingen, maar na een derde nam Van der Poel opnieuw afscheid.

Zege nummer 20 was zo een feit. Vanthourenhout werd knap tweede, Toon Aerts ging met de derde plek aan de haal. Wout van Aert moest zich tevreden stellen met een vijfde stek, na Lars van der Haar. Van der Poel verstevigt ook zijn leiding in het Superprestige-klassement.