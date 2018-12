Zelfs botsing deert hem niet: Van der Poel wint ook in Diegem en boekt 20ste zege van seizoen: “Ik voelde mijn nek kraken” GVS/TLB

30 december 2018

21u00

Bron: Eigen berichtgeving 14 Veldrijden Zelfs een botsing met een steward deert hem niet . Mathieu van der Poel heeft in de avondcross van Diegem zijn twintigste zege van het seizoen geboekt. In de zesde manche van de Superprestige bleef de Nederlander Michael Vanthourenhout voor. Hij versterkt ook zijn leiderspositie in het klassement.

Brute pech! @mathieuvdpoel is nu zelfs te snel voor de stewards 😱 #SPDiegem pic.twitter.com/SMrqqL1Upc SuperprestigeCX(@ SuperprestigeCX) link

Mathieu van der Poel startte slecht, Wout van Aert nóg slechter. Beide heren mochten dus aan een inhaalrace beginnen. Eén slaagde daarin, de andere niet: aan het einde van ronde twee dook de Europese kampioen immers op aan de kop van de koers, terwijl Van Aert daar nooit zou geraken. “Mijn doel is om Van der Poel zo lang mogelijk te volgen”, stelde de wereldkampioen nochtans vooraf. Missie mislukt.

Toen Van der Poel zich vooraan aanbood, leek Michael Vanthourenhout van het andere gezelschap over de beste benen te beschikken. Beiden gingen dan ook op avontuur, al bleven ze niet lang samen. De eerste twee demarrages kon de renner van Marlux-Bingoal nog counteren, maar na een derde versnelling door de zandstrook was de vogel gaan vliegen.

Botsing

Althans, zo leek het. Want plots lag Van der Poel tegen de grond: hij botste pal op een steward die zich op het parcours bevond om een bril op te rapen. Vanthourenhout reed naar de kop, maar kon niet lang van die vrijgeleide genieten. De zoon van Adrie krabbelde immers snel weer recht en reed in één ruk opnieuw naar Vanthourenhout. Nadien kregen we een herhaling van enkele ronden daarvoor. Eén versnelling, twee versnellingen, maar na een derde nam Van der Poel opnieuw afscheid.

Zege nummer 20 was zo een feit. Vanthourenhout werd knap tweede, Toon Aerts ging met de derde plek aan de haal. Wout van Aert moest zich tevreden stellen met een vijfde stek, na Lars van der Haar. Van der Poel verstevigt ook zijn leiding in het Superprestige-klassement, hij won alles.

Van der Poel: “Ik voelde mijn nek kraken”

Mathieu van der Poel blijft ongeslagen in Diegem. Hij knalde tegen een steward, maar vierde toch na afloop de zege. “Ik neem die man niets kwalijk”, zei hij. “Het is jammer dat het gebeurt, maar gelukkig kon ik verder fietsen.”

Van der Poel was bij de start niet echt bij de pinken en verzeilde in 15de positie. “Het lag er iets ‘gladder’ bij dan ik dacht en ik maakte een kleine schuiver. Eerst zat ik nog vast in het gedrum, maar daarna kon ik gelukkig snel opschuiven. Ik voelde me goed vandaag, versnelde in die zandbak in de derde ronde en was weg.”

Tot hij opeens tegen een steward knalde die op het parcours stond. “Ik zag hem staan, hij stond rechts, maar twijfelde precies wat en ging naar links, en opeens knalde ik er op”, zei Van der Poel. “Ik voelde mijn nek kraken en was toch even geschrokken. Dat zal morgen wel stijf zijn. Nu goed, ik neem die man niets kwalijk. Hij deed het zeker niet met opzet. Het is wel jammer dat het gebeurt, want ik had daarna wat moeite om weer het ritme te vinden.”

Tijdens de uitzending vertelde de steward zijn verhaal. “Ik wou een bril terugnemen die toeschouwers hadden opgeraapt en ik verloor de wedstrijd even uit het oog.” Gelukkig bleek het incident zonder erg en stormde Van der Poel dus naar zijn 20ste zege, al scheurde hij wel nog zijn broek. “Dat kan gebeuren, ik koers op de limiet en neem de bochten met risico, dan blijf je soms eens hangen. Een schrammetje, meer houd ik er niet aan over. Ik ben wel blij om hier opnieuw te winnen, want ik koers hier ontzettend graag. Ik blijf hier ongeslagen en kan gelukkig het nieuwe jaar in.”

Zege nummer 20 (!) van het seizoen voor @mathieuvdpoel 👊🏆 pic.twitter.com/Btn00qRRwQ Play Sports(@ playsports) link