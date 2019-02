Zege nummer 30 is een feit: Van der Poel ook de beste in de modder van Hoogstraten XC

10 februari 2019

15u59 0 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft in de Superprestigemanche in Hoogstraten zijn dertigste zege van het seizoen geboekt. De Nederlandse wereldkampioen rekende in het tweede deel van de wedstrijd af met Toon Aerts. Corné van Kessel vervolledigde het podium.

Vandaag stond in Hoogstraten de voorlaatste manche in de Superprestige op het programma. Mathieu van der Poel kende geen geweldige start en bekeek het in de openingsfase vanaf de tweede rij. Ook Toon Aerts was niet goed vertrokken, maar beide heren schoven gestaag naar voren en lieten na ruim een kwartier de tegenstand ter plekke.

David van der Poel smakte iets verderop stevig tegen de grond en werd vervolgens afgevoerd. De wereldkampioen zag een ronde later hoe z’n broer het op een brancard uitkermde van de pijn. En dat kwam aan bij Mathieu. Een mentale tik.

Maar na veertig minuten koers was de jongste zoon van Adrie toch de pijp uit. Aerts maakte een schuiver en kreeg de bres niet meer gedicht. Voor Van der Poel was het een kwestie om de slotfase foutloos af te werken. En dat deed hij ook - geen evidentie in deze incidentrijke koers. Valpartijen troef in Hoogstraten.

Van der Poel had dus zijn dertigste zege van het seizoen beet. Zeven op zeven in de Superprestige. Aerts moest vrede nemen met de tweede plaats. Corné van Kessel won het robbertje voor de derde plek van Eli Iserbyt.