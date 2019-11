Zdenek Stybar keert in woonplaats Essen terug in het veld Redactie

03 november 2019

20u07 0 Veldrijden De organisatie van de cyclocross in Essen heeft bekendgemaakt dat Zdenek Stybar in zijn achtertuin zijn terugkeer in het veld viert. De 33-jarige Tsjech zal op zaterdag 7 december deelnemen aan de Ethias Cross in Essen, zijn woonplaats.

Stybar focuste de voorbije jaren op een carrière op de weg. Dit seizoen wierp dat zijn vruchten af met zeges in de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Harelbeke. Hij won de voorbije jaren ook al etappes in de Tour (2015) en Vuelta (2013).

In het veld werd de Tsjech drie maal wereldkampioen bij de elite, in 2010, 2011 en 2014. Vorig jaar reed Stybar vier crossen, in Heusden-Zolder, Loenhout, Diegem en Baal. Hij finishte echter geen enkele keer in de top-10.

In Essen kon Stybar verrassend genoeg nog nooit winnen. Zijn beste einduitslag is een tweede plaats, na Sven Nys, in december 2008.