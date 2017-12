Wout Vervoort juicht bij junioren in Scheldecross Redactie

13u37

Bron: Belga 0 smb Veldrijden Wout Vervoort heeft de Scheldecross bij de junioren gewonnen. De renner van IKO Enertherm-Beobank pakte de zege na een lange solo. De Brit Sean Flynn werd tweede, Jarno Jordens finishte als derde in de vijfde manche van de DVV Verzekeringen Trofee.

Door de examens en de Wereldbeker van morgen in Namen bleven de toppers bij de junioren weg op Linkeroever en kregen we een open strijd in de Scheldecross. Het was Wout Vervoort die meteen na de start zijn intenties duidelijk maakte en het initiatief nam. In geen tijd reed hij weg van de rest van het pak en ronde na ronde bouwde hij zijn voorsprong uit. Halfweg cross telde hij een halve minuut bonus en kon hij even gas terugnemen.

In de strijd om de overige podiumplekken leverden Sean Flynn, Jarno Jordens en Michael Bervoets een mooi spektakel en het was uiteindelijk Flynn die naar de tweede plek reed, voor Jordens die Bervoets van het podium hield.

Het is voor Vervoort zijn tweede overwinning van het seizoen, eerder won hij ook in Lichtaart.

Bij de nieuwelingen was Dante Coremans aan het feest. De renner van Lares-Doltcini haalde het met een kleine voorsprong op Ward Huybs. Steijn Willemsen vervolledigde het podium.