Wout van Aert ziet het licht op einde van donkere crosswinter: “Geen favoriet zondag? Dan is er weinig veranderd” Marc Ghyselinck in Denemarken

01 februari 2019

10u21 0 Veldrijden Een looptraining op vrijdagmorgen. Dertig minuten met een tempo van 4:40 per kilometer. Dat is 12,85 km/u. “Joggen”, lacht Wout van Aert. Deze namiddag doet hij een fietstraining. En dan moet hij zo’n beetje klaar zijn voor een wereldkampioenschap dat hij voor de vierde keer op rij zal trachten te winnen. Zelfs al zijn de kansen klein. Dat weet Wout van Aert zelf ook wel. Maar wat dan nog?

“Ik ben altijd op mijn best geweest als ik met weinig verwachtingen naar een WK kom”, zegt hij. “Tegen wil en dank zit ik weer in zo’n situatie.”

Want het is een donkere crosswinter geweest. “Ik heb goede met slechte dagen afgewisseld. Soms dacht ik: ‘Ik ben vertrokken’. En dan viel ik weer terug.”

Van Aert won twee weken geleden nog de cross in Pontchâteau. Dat was een opsteker. Maar vorige week in Hoogerheide liep hij de eindzege in de Wereldbeker mis. “Na Pontchâteau heb ik een zware trainingsweek ingelast. Het was nipt om op mijn best te zijn in Hoogerheide. Ik had de Wereldbeker liever gewonnen. Dat is niet gelukt. Ik heb het rustig gedaan deze week. Hopelijk ben ik zondag op mijn beste niveau. We zullen zien waar ik dan eindig. Ik ben gefocust. Voor een WK komt er geen herkansing.”

In drie WK’s die hij won, startte hij nooit als favoriet, zegt Van Aert. “Telkens was Mathieu van der Poel de man die niet te kloppen zou zijn. Er is weinig veranderd. Natuurlijk heeft hij dit jaar nog meer laten zien hoe sterk hij is. Hij heeft iedereen overklast. Mathieu is de favoriet. Hij zal de koers moeten dragen.”