Wout van Aert werkloos in 2019? Sniper eist geld voor contractbreuk, Van Aert voor het blok Marc Ghyselinck

07 november 2018

06u24 0 Veldrijden Wout van Aert (24) maakt op 1 maart 2019 de overstap naar de Nederlandse Jumboploeg. Tenminste, als het van zijn manager Jef Van den Bosch en zijn raadsman Walter Van Steenbrugge afhangt. Maar bij zijn ex-werkgever Sniper Cycling zien ze dat anders. Als Van Aert niet eerst een financiële compensatie betaalt aan Sniper, blijft hij in 2019 werkloos.

De gesprekken met Team Jumbo lopen. “Het is niet meer dan logisch dat we met Jumbo spreken over een contract voor 2019", zegt manager Jef Van den Bosch. In theorie moet alleen de datum van het contract worden veranderd. 1 januari 2020, de dag waarop de reeds bestaande overeenkomst van Wout van Aert met Team Jumbo van kracht wordt, wordt dan gewoon 1 maart 2019. Dan komt Wout van Aert één dag later met een truitje van Jumbo aan de start van de Omloop, de eerste wedstrijd van het nieuwe Belgische wielerseizoen.

Er moet natuurlijk eerst nog een kleine kwestie worden geregeld. Vooraleer Van Aert de overstap naar Team Jumbo kan maken, heeft hij het akkoord van Sniper Cycling nodig. Zo voorziet het reglement van de UCI.

Sniper is de ploeg van Nick Nuyens. Van Aert had een contract tot het einde van 2019 met Nuyens, maar verbrak die overeenkomst in september omwille van “dringende redenen”. Alleen met goedkeuring van Sniper kan Van Aert in 2019 voor een andere ploeg koersen.

“Van Sniper zullen we dat akkoord niet krijgen, daar rekenen we niet op”, zegt Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Van Aert. “Maar gelet op de dringende redenen, hebben we het geval voorgelegd aan de internationale wielerunie UCI.” Van Steenbrugge vraagt aan de UCI om haar eigen reglement niet toe te passen. “Als dat akkoord van de UCI er is, is er niets wat Wout van Aert nog belet om te tekenen bij Jumbo. Ik verwacht nieuws in de loop van november.”

Van Steenbrugge ziet het goed. Bij Sniper zijn ze inderdaad niet zinnens om zomaar toe te stemmen in een snelle overstap van Van Aert naar Team Jumbo. “Wij gaan niet akkoord als we niet eerst een financiële compensatie krijgen van Wout van Aert”, zegt Rudi Desmet, de advocaat van Sniper Cycling.

Van Aert moet een verbrekingsvergoeding betalen en een compensatie voor geleden schade, zegt Desmet. “Door de contractbreuk van Van Aert zijn we sponsors verloren.” Fietsenleverancier Stevens is opgestapt en ook Crelan zet op het einde van 2018 de sponsoring stop.

Alle hoop van Van Aert ligt dus bij de UCI. Maar Desmet gaat er niet van uit dat Van Aert van de UCI zomaar toestemming zal krijgen voor een vervroegde overstap naar Jumbo. “Dan is een contract niets meer waard. Als de UCI daarin meegaat, zit het wielrennen met een groot probleem.”

Uitspraak in oktober 2019

Dat Van Aert dringende redenen inroept voor zijn contractverbreking? Desmet: “De bewijsstukken over de ernstige feiten hebben wij nog niet gezien.”

De zaak komt voor de arbeidsrechtbank, die zich moet uitspreken over de dringende redenen en zal beslissen over financiële compensatie. Maar die arbeidsrechtbank doet pas in ... oktober 2019 uitspraak. Dan zit het seizoen 2019 er weer op. #Sabbatjaar? Het zou zomaar kunnen. Als Van Aert niet met geld over de brug komt voor Sniper, dreigt hij in 2019 werkloos te blijven.