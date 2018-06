Wout van Aert voor huwelijk met zijn Sarah: "De dood van Michael doet ons eigen geluk extra koesteren" Redactie

08 juni 2018

17u00

Bron: NINA 0

Het gaat Wout van Aert voor de wind. Niet alleen op sportief vlak scheert de veldrijder annex wielrenner hoge toppen, ook op privégebied heeft hij met zijn Sarah de hoofdvogel afgeschoten. De twee stappen dan ook eind juni in het huwelijksbootje. Ons magazine NINA wist het koppel te strikken voor een interview en bijhorende fotoshoot. "De dood van mijn ploegmaat Michael doet ons eigen geluk extra koesteren", weet Van Aert te vertellen. Al is er voor de trouw volgens Sarah De Bie nog wel werk aan de winkel. "We gaan nog veel moeten oefenen voor onze openingsdans, want Wout heeft weinig ritme." Morgen kan u in NINA (gratis bij onze weekendkrant) het hele interview lezen.