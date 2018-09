Wout van Aert voegt de daad bij het woord en verbreekt contract: wereldkampioen zit nu zonder ploeg Bart Audoore

01u12 0 Veldrijden Wout van Aert (24) rijdt volgend jaar niet meer voor Veranda’s Willems-Crelan. De renner heeft maandagavond zijn contract verbroken. Dat heeft de ploeg laten weten in een persbericht. Van Aert vertelde eind augustus al dat hij niet wilde blijven en voegt nu de daad bij het woord. Zijn beslissing kost hem wel vele honderdduizenden euro’s, een bedrag dat overeenkomt met de vijftien maanden loon die nog voor hem lagen.

Teammanager Nick Nuyens stuurde een korte reactie rond. "Het teammanagement heeft de voorbije week geprobeerd om de situatie te deblokkeren, onder meer in de vorm van een verbeterd contractvoorstel voor 2019, maar Van Aert is daar niet op ingegaan", klinkt het in een officieel communiqué. "Hij heeft ervoor gekozen om eenzijdig zijn lopende akkoord te verbreken. Wij betreuren dat."

De relatie tussen de renner en de ploeg was al langer verzuurd. De aankondiging dat het team in 2019 gaat fusioneren met het Nederlandse Roompot was voor Van Aert de druppel te veel. De Kempenaar vond het niet kunnen dat hij als kopman niet op de hoogte was en dat hij volgend seizoen een totaal nieuwe omgeving en omkadering werd opgedrongen. Dat een aantal van zijn vertrouwensmensen de ploeg al hadden verlaten of gaan verlaten (ploegleider Niels Albert, zijn persoonlijke verzorger, goeie vriend Tim Merlier) deed de situatie ook geen goed.

Hoe het nu precies verder moet met Van Aert is niet duidelijk. Probeert hij als onafhankelijke renner de crosswinter door te komen? Of gaat hij meteen aan de slag bij LottoNL-Jumbo, de ploeg waar hij al tekende voor 2020?