Wout van Aert veegt nul van tabellen in Kermiscross Ardooie 16u43 20 BELGA Veldrijden Wout van Aert heeft zijn eerste zege van het veldritseizoen te pakken. De wereldkampioen was de beste in de Kermiscross in Ardooie, waar Mathieu van der Poel niet aan de start kwam. Van Aert volgde zichzelf op als winnaar in Ardooie.

Even voor halfweg koers reed Van Aert weg van zijn concurrenten. De wereldkampioen breidde zijn voorsprong stelselmatig uit en werd niet meer bedreigd. Hij haalde het met ruime voorsprong voor Toon Aerts, die op zijn 24ste verjaardag tweede werd, en Michael Vanthourenhout. Daarmee is de nul voor Van Aert eindelijk van de tabellen. Zijn voornaamste rivaal, Mathieu van der Poel, bleef weg in Ardooie. De Nederlander zit dit seizoen al aan acht overwinningen.



BELGA