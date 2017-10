Wout van Aert veegt nul van tabellen in Ardooie: "Is mijn fout niet dat Van der Poel hier niet is" 16u43 80 BELGA Veldrijden Wout van Aert heeft zijn eerste zege van het veldritseizoen te pakken. De wereldkampioen was de beste in de Kermiscross in Ardooie, waar Mathieu van der Poel niet aan de start kwam. Van Aert volgde zichzelf op als winnaar in Ardooie.

Van Aert en Michael Vanthourenhout, de winnaar van 2014, sprongen weg uit een groep van zestien die het eerste gedeelte van de wedstrijd kleurde. Halfweg koers schudde Van Aert zijn enige belager zonder al te veel problemen van zich af en kon hij aan een lange solo beginnen. De wereldkampioen breidde zijn voorsprong stelselmatig uit en werd niet meer bedreigd. Hij haalde het met ruime voorsprong voor Toon Aerts, die op zijn 24ste verjaardag tweede werd, en Michael Vanthourenhout. Daarmee is de nul voor Van Aert eindelijk van de tabellen. Zijn voornaamste rivaal, Mathieu van der Poel, bleef weg in Ardooie. De Nederlander zit dit seizoen al aan acht overwinningen.



"Ik ben blij dat die eerste overwinning binnen is", reageerde Van Aert na de finish. "Natuurlijk keek iedereen uit naar mijn eerste zege, maar het heeft jammer genoeg tot vandaag geduurd. Ook de manier waarop stemt me hoopvol. Het parcours hier liet niet echt toe om het verschil te maken. Het was er smal en de omloop was heel snel. Ik had een goed gevoel en ik heb het kunnen afmaken. Eens moest dit wel gebeuren. Ik was conditioneel niet slecht, maar botste steeds op een sterkere opponent. Ik hoop ook volgende crossen op dezelfde manier te kunnen voortdoen. Natuurlijk was Mathieu van der Poel hier niet en dus was de concurrentie minder. Maar dat is toch mijn fout niet? Ik cross tegen de renners die er zijn en vandaag was ik de beste. De volgende wedstrijd is Van der Poel er wellicht wel weer bij en zal er opnieuw op het scherpst van de snee gestreden worden. Ik probeer echter op mezelf te focussen en tracht elke week progressie te maken."

