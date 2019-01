Wout van Aert ruimt alle complottheorieën uit de weg: “Wie denkt dat ik zondag de pedalen stilhoud, kent niets van koers” DMM

22 januari 2019

19u26

Bron: Wielerflits 0 Veldrijden Geen haar op het hoofd van Wout van Aert die er aan denkt om de Wereldbeker uit handen te geven. Als de wereldkampioen de eindzege aan Toon Aerts laat, komt er in de Belgische selectie voor het WK een plaatsje vrij voor steun en toeverlaat Tim Merlier. Een non-discussie volgens Van Aert: “Tim is ook topsporter en weet wel beter”

De bondscoach is er sinds gisteren uit. Wout van Aert, Toon Aerts, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans, Gianni Vermeersch en Jens Adams zijn de landgenoten die de Belgische eer hoog moeten houden op het WK veldrijden in Bogense. Tim Merlier zit op de reservebank en reist alleen naar Denemarken af als Toon Aerts de Wereldbeker wint. Alleen dan komt er een extra plaats vrij in de Belgische selectie. Spannend belooft het sowieso te worden in de eindstrijd om de Wereldbeker komende zondag in Hoogerheide. Wout van Aert heeft drie punten voorsprong op Aerts, maar laat de wereldkampioen nu net één van de beste vrienden van Merlier zijn.

Van Aert: “Wereldbeker is enige wat ik nog te winnen heb”

“Als ik zondag in Hoogerheide vóór Toon eindig, fiets ik mijn beste maat uit de selectie”, vertelt Van Aert in zijn wekelijkse column bij Wielerflits. “Wat een vreemd gevoel. Diegene die echter denkt dat ik daardoor zondag de pedalen zal stilhouden, kent niets van koers. Een non-discussie! Op het WK na is de Wereldbeker het enige wat ik dit seizoen nog te winnen heb. Voor mij persoonlijk het meest prestigieuze regelmatigheidscriterium en ik heb er het hele seizoen in geïnvesteerd.”

“Ik heb bijvoorbeeld de Superprestigemanche in Boom laten schieten om fris aan de start te staan in Bern. Oké, de investeringen heeft misschien niet altijd optimaal gerendeerd, maar ik sta vandaag wel aan de leiding en die wil ik zondag (in de beslissende manche in Hoogerheide, red.) met hand en tand verdedigen. En ja, als ik de Wereldbeker win is dat ten koste van Merlier zijn selectie, maar niet ten koste van onze vriendschap. Tim is ook een topsporter en weet wel beter.”

Groepsgevoel bij Jumbo-Visma: “Plezantste week van deze winter”

De drievoudige wereldkampioen verblijft momenteel in de buurt van Alicante met zijn ploegmaats van Jumbo-Visma. De Nederlandse wielerformatie legt er de basis voor het voorjaar op de weg mét Van Aert dus. “Deze week is ongetwijfeld een van de plezantste van deze winter. Deels door die overwinning in Pontchâteau. Maar ook met dank aan mijn toekomstige ploegmaats, waar ik momenteel op stage mee ben. Eigenlijk merk ik nu pas dat ik de voorbije maanden dat groepsgevoel gemist heb. Het draagt er toe bij dat ik mij op tien dagen van het WK echt goed in mijn vel voel.”

“De ploegmaats houden mij nog even weg van de WK-stress die in deze periode al eens opduikt. Het is geen nadeel om hier wat afstand te nemen van de cross. Maar eerst Hoogerheide zondag. De laatste keer in de regenboogtrui. Ik herinner me vorig jaar nog. Als je voor de laatste keer dat nummer op dat shirt speldt, denk je daar wel aan. Dan wordt het een kwestie van er vooral van te genieten. Van die laatste keer. Of misschien ook niet. Wie zal het zeggen?”