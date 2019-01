Wout van Aert rijdt ook Dauphiné: “In dienst van de ploeg en vooral ook om zelf heel veel bij te leren” Joeri De Knop

Wout van Aert heeft ook het Critérium du Dauphiné (9-16 juni) toegevoegd aan zijn wegprogramma. Dat vertelde de wereldkampioen veldrijden gisteren in de rand van de cross in het Franse La Mézière. «Na de Gold Race neem ik even rust om te bekomen van het klassieke voorjaar. Vervolgens ga ik op hoogtestage en rijd ik de Dauphiné. In dienst van de ploeg (Jumbo-Visma) en vooral ook om zelf heel veel bij te leren. Ik kijk er naar uit. De Franse rittenkoers wordt een nieuwe stap in mijn ontwikkelingsproces als wegrenner», klinkt het. Van Aert ziet de Dauphiné ook als ideale voorbereiding op de twee nationale kampioenschappen (weg en tijdrijden), eind juni. «Die zijn zeker nog een doel. Daarna volgt opnieuw wat rust en bouw ik tijdens de Tour op naar het najaar en de start van het nieuwe veldritseizoen. Zonder wedstrijden, puur met training. Koersen doe ik pas terug in augustus, in onder meer de BinckBank Tour (12-18/8) en de EuroEyes Cyclassics in Hamburg (25/8).