Wout van Aert over het BK in Kruibeke: "Het parcours is veel lastiger dan ik had gedacht" XC

12 januari 2019

16u18

Bron: Belga 0 Veldrijden Wout van Aert verkende woensdag niet en dus kwam hij vandaag langs in Kruibeke om een glimp van het BK-parcours te zien. "Het wordt een lastig BK, over een zwaar en technisch parcours. Het wordt echt 'stampen' om hier Belgisch kampioen te worden", verklaarde hij.

"Oerlastig is het. Er zijn amper of geen stroken waar je kan recupereren. Het is veel lastiger dan ik had gedacht. Het is zwaar door de modder en tegelijkertijd ook heel technisch op de schuine kanten. Het is moeilijk om er recht te blijven omdat het er zo glad bij ligt, maar het is wel een mooi parcours, ideaal voor een kampioenschap. Ik vind het zeker wel de moeite, een kampioenschap waardig. De sterkste renner zal hier winnen, want het wordt echt stampen op bepaalde plaatsen."

Van Aert maakte zich afgelopen zondag kwaad op Sporza omwille van een artikel op de website en het startgeld dat hij, naar verluidt, zou gekregen hebben in La Méziere. #Niveaunihil, twitterde hij. Die plooien zijn intussen gladgestreken gaf hij nog mee op Twitter na zijn verkenning. "Ook bezoek gekregen van @ChrisPicavet, die zich namens @sporza kwam excuseren voor hun berichtgeving. Excuses aanvaard & case closed wat mij betreft."

Van Aert wil nu vooral focussen op zondag. "Ik ben er klaar voor", eindigde hij, "in de week voor het BK is er altijd wel wat aan de hand, maar de focus is goed en ik start met veel goesting en de ambitie om een vierde driekleur te veroveren."

Vandaag het parcours van het BK in Kruibeke verkend, lastig!! 😅 Ook bezoek gekregen van @ChrisPicavet die zich namens @sporza kwam excuseren voor hun berichtgeving. Excuses aanvaard & case closed wat mij betreft. Let the games begin 💩 Wout van Aert(@ WoutvanAert) link