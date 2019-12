Wout van Aert meteen op de afspraak in Loenhout: “Een onverhoopt succes” Redactie

27 december 2019

16u24 14

Wout van Aert werd meteen vijfde in zijn eerste cross. Knappe prestatie van de voormalige wereldkampioen. “Dit is een onverhoopt succes, uiteraard ben ik blij. Het was lang geleden dat ik een koers kon rijden zonder verwachtingen. Dat deed deugd. Ik ben van plan om zo nog de hele winter aan te pakken. Ik kon mijn cross goed indelen en kon een finale rijden. Ik had weinig last van mijn blessure. BK of WK? Het is niet omdat het vandaag goed liep, dat ik meteen hard van stapel ga lopen. Even afwachten hoe ik me straks voel en hoe alles evolueert.”