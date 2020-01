Wout van Aert: “Met goede benen is dit BK-parcours iets voor mij, maar ik geloof er niet in” JSU/XC

11 januari 2020

13u46 2

Morgen staat het BK veldrijden voor de profs op het menu. “Met goede benen, zoals ik de vorige jaren had, was dit zeker een parcours voor mij. Nu geloof ik er niet in”, vertelde Wout van Aert. “Ik heb de voorbije twee crossen genoten, morgen zal ik dat ook doen. Maar ik wil eveneens een prestatie neerzetten en het beste van mezelf geven. Ik heb deze week hard getraind in Spanje, vandaag had ik nood om enkele rondjes te verkennen om zo het zandgevoel en bochttechniek terug te krijgen. En het ponton? Een mooie stunt. Je gaat er de koers niet winnen of verliezen, maar het geeft een extra pigment”, vervolgde de Kempenaar. “Ik zou heel blij zijn met een podiumplaats. In de tweede helft moet ik normaal het onderspit delven. Wie volgens mij het BK wint? Ik denk Toon Aerts. Hij heeft extra frisheid opgedaan, door enkele weken te trainen en zich te kunnen focussen op het kampioenschap.”

Van Aert verkende het parcours: