Wout van Aert mag naar Parijs-Roubaix "Klaar om uitdaging aan te gaan, maar het wordt een leerproces" Joeri De Knop

25 januari 2018

12u20

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 120 Veldrijden Wout van Aert, momenteel op ministage met de nationale selectie in het vooruitzicht van het WK veldrijden op 4 februari in Valkenburg, kreeg zopas uitstekend nieuws. De wereldkampioen veldrijden mag zich opmaken voor zijn allereerste Parijs-Roubaix. Zijn team Veranda's Willems-Crelan palmt één van de zeven wildcards in die door organisator Amaury Sport Organisation (ASO) zijn uitgereikt.

"Fantastisch", reageert teammanager Nick Nuyens. "Voor Wout, maar bij uitbreiding ook voor de hele ploeg. Dit is een nieuwe, mooie stap vooruit in ons evolutieproces. De volgende stap is nu: zo opgemerkt mogelijk door het Vlaamse voorjaar fietsen. Daarbij willen we niets aan het toeval overlaten. De Vlaamse klassiekers hebben we al uitvoerig verkend, uiteraard zullen we dat de komende weken ook met de kasseistroken van de 'Hel' doen. Parijs-Roubaix is de wedstrijd die in principe het dichtst moet aanleunen bij Wouts capaciteiten. Maar ik blijf het benadrukken: zijn klassieke lente op de weg wordt in de eerste plaats één grote 'testcase'. Tuurlijk zou het geweldig zijn mocht er links of rechts iets uit de bus vallen. Maar laat het alsjeblieft niet de standaardverwachting zijn."

Ook Van Aert zelf reageert superenthousiast. "Ik ben enorm tevreden dat we kunnen starten in Parijs-Roubaix. Eén van de redenen waarom ik mijn veldritseizoen anders heb aangepakt dit jaar is omdat ik wil proeven van de topklassiekers in het voorjaar. In mijn voorbereiding zijn we er altijd vanuit gegaan dat we ook zouden starten in Parijs-Roubaix, maar het is toch een opluchting dat dat nu effectief ook het geval is. Die wedstrijd past inderdaad het best bij mijn profiel, zeker als je naar mijn lichaamsbouw kijkt. Ik rijd ook graag over kasseien. Misschien zit mijn veldrittechniek daar wel voor iets tussen."

"In Parijs-Roubaix tellen de kleinste details, ook wat het materiaal betreft. We zullen ons tot in de puntjes moeten voorbereiden. Ik kijk er alvast enorm naar uit. Elke wedstrijd die ik in het voorjaar zal betwisten wordt voor mij even belangrijk, omdat ik de volledige campagne effectief als een leerproces beschouw. Ik ben vooral benieuwd hoe ver ik kan geraken en dat kan je alleen maar door de koersen te rijden en er ervaring in op te doen. De kans bestaat dat ik veel leergeld zal moeten betalen. Maar ik ben klaar om de uitdaging aan te gaan."

Ook WB-Aqua Protect-Veranclassic (Dehaes, Lietaer, Vantomme) is er op 8 april bij in Parijs-Roubaix. De vijf andere wildcards gingen allemaal naar Franse teams: Cofidis, Delko Marseille-Provence KTM, Direct Energie, Fortuneo-Samsic en Vital Concept. Wanty-Groupe Gobert en Sport Vlaanderen-Baloise zijn er opvallend genoeg niet bij. De twee Belgische procontinentale teams krijgen wél startrecht in de Waalse klassiekers. Ook WB-Aqua Protect-Veranclassic neemt deel aan de Waalse Pijl (18 april) en Luik-Bastenaken-Luik (22 april). Veranda's Willems-Crelan niet.

Wanty-Groupe Gobert grijpt naast wildcard

Sport Vlaanderen-Baloise en Wanty-Groupe Gobert grepen naast een ticket voor Parijs-Roubaix. "Dat is zeer jammer", aldus ploegleider Hilaire Van der Schueren van Wanty-Groupe Gobert, "maar we moeten ons neerleggen bij deze beslissing."

Wanty-Groupe Gobert eindigde met Yoann Offredo vorig jaar op een veertiende plaats in Parijs-Roubaix, maar is er dus in 2018 niet bij. "Vorig jaar zaten we nog met twee van ons renners in de finale", blikt ploegleider Hilaire Van der Schueren nog even terug, "het is een wedstrijd die mijn team goed ligt. Dat bewezen we de voorbije jaren en ook nu hebben we met Guillaume Van Keirsbulck, Frederick Backaert, Pieter Vanspeybrouck en Offredo renners die er goed uit de voeten kunnen, maar helaas zal dat nu niet het geval zijn."

De Waalse ploeg mag wel naar Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl. "Als ik echt de keuze moet maken, dan ben ik er liever bij in Roubaix", aldus de ploegleider, "maar anderzijds, we zijn een Waalse ploeg, dus het is voor ons ook van belang om daar wel te zijn. Er moeten keuzes gemaakt worden, iedereen moet eens aan bod komen en er zijn altijd ploegen ontgoocheld na het uitreiken van de wildcards. Ik had voor de start van het seizoen mijn twijfels over twee koersen: de Dauphiné en Parijs-Roubaix. Voor de Dauphiné kregen we wel een wildcard, voor Roubaix niet. Dat is een afweging die de organisatie maakt, het is hun keuze en uiteindelijk, we mogen wel naar de Tour de France. Je kan er nu eenmaal niet altijd bij zijn als team en ik kan daar nu ook niet kwaad over zijn. Het is een beslissing waar we ons bij neer moeten leggen."