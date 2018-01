Wout van Aert laveert op training tussen door storm omgevallen bomen: "Tijd om hier weg te gaan" MDB

18 januari 2018

Weer of geen weer, Wout van Aert springt toch op zijn fiets. De wereldkampioen veldrijden trotseerde ook vandaag de weersomstandigheden en werd tot zijn grote verbazing verrast op zijn weg. In het bos botste Van Aert op enkele hindernissen die Moeder Natuur in petto had voor de veldrijder. "Ik durf te wedden dat deze boom er niet lag tijdens de vorige ronde", vroeg Van Aert zich op Instagram af. "Een obstakel van Moeder Natuur", plaatste hij nog een foto in zijn verhaal. Uiteindelijk vond hij het toch welletjes geweest. "Tijd om hier weg te gaan", klonk het.