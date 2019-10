Worst wint in Beringen: “Reed al op dit parcours met de mountainbike” DMM/JSU/TLB

26 oktober 2019

14u57 1 Veldrijden Annemarie Worst heeft de eerste editie van de Ethias Cross in Beringen bij de vrouwen gewonnen. De Europese kampioene haalde het rond de mijnterrils voor Geerte Hoeke en Katie Compton.

Het was de Nederlandse Puck Pieterse die de kopstart nam voor haar landgenotes Geerte Hoeke en Annemarie Worst. Die laatste nam al vrij snel de kop van de wedstrijd over en begon aan de tweede ronde met een voorsprong van vier seconden op het drietal Hoeke, Pieterse en de Amerikaanse Katherine Compton. Wat verderop volgden Loes Sels, Kaitlin Keough en Karen Verhestraeten.

Bij het ingaan van de derde ronde kreeg Annemarie Worst het gezelschap van Hoeke en Compton. Pieterse moest dan al tien seconden goed maken. In de voorlaatste ronde trok Annemarie Worst fiks door. Die versnelling van de Europese kampioene bleek net iets te veel voor Compton. Ook Hoeke kreeg het best lastig en zo kon Worst de slotronde solo aanvatten en op de zege afstevenen.

Loes Sels werd zevende en beste Belgische. Wereldkampioene Sanne Cant kwam niet aan de start in Beringen. Annemarie Worst won eerder dit seizoen ook al de Polderscross in Kruibeke en de Wereldbekercross in Bern.

Worst: “Wou niet te hard van stapel gaan”

“Ik wist dat ik tijdens de afdaling voordeel kon halen uit mijn techniek en stuurmanskunst”, bekende Worst. “Ik kon Geerte Hoeke en Katherine Compton van mij afzetten op een technische strook en zo alleen aan de slotronde beginnen. Het was hier wel een bijzonder lastig parcours. Toen ik eindelijk mijn kloof geslagen had, probeerde ik zo snel mogelijk mijn eigen tempo te rijden. Met de mountainbike had ik hier al gereden en de omloop had dus niet zo veel geheimen voor mij. Ik had misschien wel een pak minder schrik dan de rest van het deelnemersveld en je kan daardoor op sommige plaatsen net iets meer snelheid ontwikkelen. Dit is alvast een bevestiging van mijn huidige conditie.”

