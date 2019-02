WK-parcours steeds gladder,

maar weet Mathieu van der Poel dat? Bart Audoore in Denemarken

02 februari 2019

15u03

Gisteren sprak Mathieu van der Poel nog over "een hard bevroren ondergrond". Omdat hij er vanuit ging dat het niet meer fel zou gaan dooien, zei dat hij "een snelle race" verwachtte op zondag. Maar wat zien we deze namiddag? Dat het wél heel fors aan het dooien is in Bogense.

Sneeuw lag er sowieso niet meer, maar op dit moment zien we steeds meer slijk verschijnen — geen diepe modder, maar wel een dun laagje glad gedoe. Niet zozeer de temperatuur (3° Celsius) is daarvoor verantwoordelijk, wel de miezerregen die nu al een tijdje uit de lucht valt. “Het parcours is helemaal aan het veranderen is”, zegt Stefaan Sweeck, vader van Laurens. “Wij zijn ander materiaal aan het regelen. De omloop wordt steeds glibberiger, daarom wisselen we van banden: van een licht naar een zwaarder profiel.”

Zoon Sweeck reed vandaag twee toertjes op het parcours, tussen de beloften- en vrouwenwedstrijd in. Ook Michael Vanthourenhout kwam nog een keer verkennen. Wout van Aert reed in de voormiddag, vlak na de juniorenwedstrijd, al zijn rondjes, maar toen lag het parcours er nog hard bij. Mathieu van der Poel liet zich niet zien. Komt hij dan morgen voor een verrassing te staan? De Nederlander zal de regen wellicht wel opgemerkt hebben, en anders zullen zijn landgenoten hem wel waarschuwen, toch?

De kans dat we morgen toch weer op een harde ondergrond gaan koersen, lijkt klein. Vannacht gaat het opnieuw een beetje vriezen (-1°), maar dat zal niet heel veel veranderen. “De ondergrond is best zacht”, zegt vader Sweeck. “Natuurlijk ga je hier nooit een moddercross krijgen zoals we die in België kennen, maar glad is het wel.”