WIN een meet & greet met én een gesigneerd boek van Wout van Aert 17u30 0 Rv

Maandag stellen wereldkampioen veldrijden Wout van Aert en auteur Nico Dick het boek 'Ik fiets focus' (uitgave Borgerhoff & Lamberigts) voor. Het boek geeft een kijk achter de schermen, in woord en beeld. Over hoe Wout wedstrijden voorbereidt en beleeft. Over fans en journalisten. Over alle mensen die hem helpen en bijstaan. Over druk en psychologie. Over zijn rivalen. Over modder en zand, fietsen en trainen, voeding en ontspanning. Wij geven aan vijf surfers en hun partner de kans om op maandag 16 oktober om 19 uur in Herentals de boekvoorstelling bij te wonen in het gezelschap van Van Aert én een gesigneerd exemplaar te ontvangen. Daarnaast schenken we 10 gehandtekende boeken weg.



Om een kans te maken moet u antwoorden op de onderstaande vraag en de schiftingsvraag. U heeft tot vrijdag 17 uur de kans om mee te doen. De winnaars worden nadien verwittigd!