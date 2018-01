Wietse Bosmans volgt zichzelf op in blubber van Zonnebeke LPB

20 januari 2018

16u06 4

De Kasteelcross in Zonnebeke, waar de toppers uit het veldrijden wegbleven, is opnieuw een prooi geworden voor Wietse Bosmans. De Antwerpenaar volgde zichzelf op in de West-Vlaamse blubber, nadat medeleider Diether Sweeck net voor het ingaan van de slotronde een foutje maakte. Bosmans profiteerde van het slippertje en reed solo naar de overwinning. Sweeck werd tweede. Klaas Vantornout eindigde op de derde plaats. De gewezen Belgische kampioen reed lange tijd mee voorin, maar moest de rol lossen toen zijn fiets bij een materiaalwissel bleef haken in die van een concurrent.

Bij de vrouwen ging de zege naar Thalita de Jong. De Nederlandse haalde het ruim afgescheiden voor Loes Sels. Ellen Van Loy finishte als derde. Voor De Jong werd het haar eerste zege van het seizoen. Op de erelijst volgt ook zij zichzelf op.

Xander Geysels pakte de overwinning bij de junioren, voor Jelle Vermoote en Len Dejonghe. Bij de nieuwelingen was Dante Coremans dan weer net iets sneller dan Belgisch kampioen Thibau Nys. Yorben Lauryssen werd derde.