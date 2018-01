Wietse Bosmans volgt zichzelf op in blubber van Zonnebeke: "Simpel was het niet" LPB

20 januari 2018

16u06 11 Veldrijden De Kasteelcross in Zonnebeke, waar de toppers uit het veldrijden wegbleven, is opnieuw een prooi geworden voor Wietse Bosmans. De Antwerpenaar volgde zichzelf op in de West-Vlaamse blubber, nadat medeleider Diether Sweeck in de slotronde een foutje maakte.

Sweeck was nochtans met drie seconden voorsprong aan de slotronde begonnen. Die kleine bonus verzamelde hij nadat hij het snelst rechtkroop toen hij samen met Bosmans een gracht indook. Een nieuwe val dwong hem echter in de achtervolging. Bosmans profiteerde van het slippertje en reed solo naar de overwinning. Sweeck werd tweede. Klaas Vantornout eindigde op de derde plaats. De gewezen Belgische kampioen reed lange tijd mee voorin, maar moest de rol lossen toen zijn fiets bij een materiaalwissel bleef haken in die van een concurrent.

"De modder maakte het parcours verraderlijk", aldus Bosmans na afloop. "Ik moest vaak van fiets wisselen en op een gegeven moment had ik zelfs geen achterrem meer. Uiteindelijk is alles in orde gekomen, ook al kwam ik nog ten val. Eigenlijk had ik niet zo een goede dag en dan is het eens zo mooi als je kan winnen. Dergelijke toestanden, met modder en zware stroken, liggen me wel. Ik zag Diether Sweeck in de voorlaatste ronde van mij wegrijden nadat hij in een beek een verkeerd spoor had genomen en zo voet aan grond moest zetten. Ik kon geen weg meer op en smakte tegen de vlakte. Sweeck versnelde meteen en even dacht ik dat het gedaan was. Tot ook hij tegen de grond ging. Toen moest ik geen enkel moment meer aarzelen en ik trok dan ook vol door. Ik kon mijn tempo tot aan de meet vasthouden."

Voor Bosmans was het al de tweede zege op rij in de Kasteelcross. "Ik ben dan ook tevreden dat ik hier opnieuw kan winnen. Simpel is dat niet, jezelf opvolgen. Je start sowieso als favoriet. Diverse renners kijken dan net iets meer naar jou, ze stelden hun wedstrijd zelfs op mij af. Daardoor moet je soms net iets te veel gaten dicht rijden en dat kost heel wat kracht en energie."

Bij de vrouwen ging de zege naar Thalita de Jong. De Nederlandse haalde het ruim afgescheiden voor Loes Sels. Ellen Van Loy finishte als derde. Voor De Jong werd het haar eerste zege van het seizoen. Op de erelijst volgt ook zij zichzelf op.

Xander Geysels pakte de overwinning bij de junioren, voor Jelle Vermoote en Len Dejonghe. Bij de nieuwelingen was Dante Coremans dan weer net iets sneller dan Belgisch kampioen Thibau Nys. Yorben Lauryssen werd derde.