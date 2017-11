Wieler- en veldriticonen over de teleurstellende prestaties van Van Aert: "Hij moet kiezen: de weg of het veld" XC

07u30 0 TDW Veldrijden Neen, het is momenteel niet het seizoen van Wout van Aert. Woensdag bolde hij in de Koppenbergcross op liefst 1’14” binnen van winnaar Mathieu van der Poel. Niet normaal. Waar blijven de duels tussen de twee rivalen? Waarom haalt Van Aert zijn niveau niet meer? Roger De Vlaeminck, Johan Museeuw en Paul Herygers komen met antwoorden.

“Wout van Aert is even goed als Mathieu van der Poel. Het zit gewoon allemaal in zijn hoofd. Hij is al verloren nog voor de start gegeven is", klinkt het bij Roger De Vlaeminck. "Van Aert heeft te veel stress en is niet zelfzeker genoeg. Dat zie je bijvoorbeeld op de balken, waar hij vertrouwen mist. Veldrijden is nu eenmaal een psychologische sport. Vergelijk het maar met biljart, het zit allemaal in’t kopke."

“Of hij minder rijdt door de zijn focus op de weg? Neen, die combinatie kan perfect. Kijk maar naar mezelf en Marianne Vos", aldus De Vlaeminck. "Van Aert heeft even rust nodig en die tiendaagse stage in Italië zal hem deugd doen. Hij moet gewoon geduld hebben en Van der Poel eens op zijn waarde kloppen. Dan is hij opnieuw vertrokken."

"Kiezen: veldrijden of wielrennen"

“Als ik naar Wout van Aert kijk, dan zie ik een wegrenner rondrijden in de cyclocross", luidt het bij Johan Museeuw. "Van Aert kan die hoge wattages ontwikkelen op lange stroken, waar hij niets moet inboeten op Mathieu van der Poel. Integendeel. Maar het draait in het veldrijden niet enkel om wattages zoals vroeger, er komt ook heel wat techniciteit en explosiviteit bij kijken. Vooral dat laatste nekt hem ten opzichte van Van der Poel, die explosiever is op korte afstand, op de kleine versnelling weliswaar."

“Dit jaar heeft Van der Poel veel progressie gemaakt in het veld, Van Aert is dan weer beter geworden op de weg”, vervolgt Museeuw, die meent dat beide sporten combineren niet meer mogelijk is. “Het crossniveau is fel gestegen en met die technische parcoursen is de combinatie heel moeilijk. Mijn raad voor Wout: kiezen. Veldrijden of wielrennen. Wat wél kan, is dat hij zich in het veld voorbereidt op de weg, zoals Stybar doet. Dan moet Van Aert wel vrede nemen dat de resultaten in de cyclocross minder zullen zijn.”

"Te vroeg uit zetel gekropen"

“Wout van Aert moet het voorlopig ondergaan en daar is niets aan te doen. Hij moet zich erbij neerleggen dat er momenteel iemand (Mathieu van der Poel, red.) beter is. Toch blijft Van Aert in mijn ogen de grote favoriet om wereldkampioen te worden”, aldus Paul Herygers. “Hij kan op het WK heel wat goedmaken, en daar geloof ik in. Ik zie het hem eind januari wel klaarspelen, want dat parcours is gesneden koek voor hem. Mijn raad voor Van Aert? Rustig blijven en geniepig toewerken naar de kampioenschappen. Geloof me: dan zal er wel onrust komen in het peloton.”

Favoriet of niet voor het WK, het is wel een vaststelling dat Van Aert zijn niveau niet haalt. Dat weet ook Herygers, die daar misschien wel een verklaring voor heeft. “Wout zag zijn ploegmakkers van Veranda's Willems-Crelan - tijdens het wegseizoen - kreunen op televisie en toen dacht hij misschien: ik moet maken dat ik die mannen help. Dat deed hij uiteindelijk ook, want hij heeft de ploeg gered. Wie knoopte er aan met de overwinningen? Wout van Aert. Maar dat was niet goed. Hij is te vroeg uit zijn zetel gekropen en moest langer uitrusten.”

“Nu ja, Van Aert rijdt helemaal niet slecht. Er is nu eenmaal ooit in Kapellen een zekere Mathieu van der Poel geboren. Zo iemand bepaalt zijn carrière. Anders was er geen vuiltje aan de lucht. Maar als Van der Poel ook maar een verkoudheidje krijgt, dan is de situatie omgekeerd. Het lijkt nu allemaal zo dramatisch, maar vergeet niet: Van Aert kan wel voor de derde keer op rij wereldkampioen worden hé”, aldus Herygers.

