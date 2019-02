Wie wordt volgens jou wereldkampioen veldrijden? Onze Chef Wielrennen ziet Mathieu Van der Poel als enige logische winnaar Marc Ghyselinck

03 februari 2019

10u20 0 Veldrijden Mirakels bestaan, zei Mathieu van der Poel. Etienne Vermeersch draait zich om in zijn graf. Wout van Aert die zondag wereldkampioen veldrijden wordt, dat zou een mirakel zijn. Of toch een half. Dat gaat dus niet gebeuren, wel?

“Ik schrijf Wout van Aert niet af”, zei Van der Poel vrijdag, twee dagen voor het WK veldrijden in het Deense Bogense. Pro memorie: Van der Poel won deze winter 26 crossen. 18 keer versloeg hij Wout van Aert. Bij zijn acht andere overwinningen deed Van Aert niet mee. Van Aert won vier keer. Bij geen van die vier overwinningen stond Van der Poel aan de start. Slechts één keer deze winter was Van Aert beter dan Van der Poel. Dat was op 1 november in de Koppenbergcross. Van Aert werd derde, Van der Poel finishte op een verre 21ste plaats.

De stand is 18-1. Zo liggen de waardeverhoudingen deze winter tussen Wout van Aert, de man die al drie keer wereldkampioen werd, en Mathieu van der Poel, die al drie keer wereldkampioen had kunnen worden. De Nederlander blijft steken bij zijn ene titel van Tabor 2015.

In het voetbal heet het dat de bal rond is en dat een wedstrijd negentig minuten duurt. In het veldrijden heeft een fiets twee wielen en duurt de cross een uur. Alles kan gebeuren, maar dat Wout van Aert morgen voor de vierde keer op rij wereldkampioen veldrijden wordt, is niet wat redelijkerwijze moet worden verwacht. Sterker: het zou raar zijn, moeilijk uit te leggen en het zou haaks staan op hoe het al een hele winter is gegaan tussen die twee.

Natuurlijk kan het dat Mathieu van der Poel, zoals twee jaar geleden in het Luxemburgse Bieles, onwaarschijnlijke pech kent en naast de titel pakt. In elk ander scenario moet Van der Poel het halen. Anders krijg je het niet zinnig uitgelegd, dat Wout van Aert toch zijn vierde wereldtitel pakt.

Van Aert werd vorig jaar in Valkenburg wereldkampioen, na een seizoen waarin Van der Poel uiteindelijk 32 crossen zou winnen en Wout van Aert nog negen, wereldkampioenschap incluis. Van der Poel was vorig jaar onbestaande op het WK in Valkenburg, Wout van Aert was outstanding. Daarom schrijft Van der Poel Van Aert niet af.

“De laatste drie jaar heeft Wout bewezen dat hij op een WK altijd iets meer kan. Wat heeft hij dat ik niet heb? Geen idee. Als je het seizoen bekijkt, zou het een mirakel zijn mocht Van Aert winnen. Maar een WK is iets apart. Het is geen race zoals alle andere. Het is de belangrijkste wedstrijd van allemaal.”

Wat is het dan? Is Van Aert een echte kampioenschapsrenner en Van der Poel een choker die bezwijkt onder de druk van een kampioenschap? Ook dat niet. Niet wanneer je zoals Van der Poel twaalf keer Nederlands kampioen bent geworden, in het veld en op de weg, vier keer Europees en vier keer wereldkampioen (sinds de junioren).

Toon Aerts kan zondag wereldkampioen worden. Maar eigenlijk is er maar één logische winnaar. Mirakels bestaan niet.