Wereldkampioene Sanne Cant wint Rapencross na korte solo LPB

13 oktober 2018

15u35

Bron: Belga 0 Veldrijden Sanne Cant (Iko-Beobank) heeft de Rapencross in Lokeren bij de vrouwen elite gewonnen. De 28-jarige wereldkampioene haalde het afgescheiden voor Laura Verdonschot. Loes Sels pakte de laatste podiumplaats in.

Voor Cant ging het net voor het ingaan van de derde ronde iets te traag. De wereldkampioene nam afstand van de rest. Sels probeerde in haar eentje de kloof te dichten. Achter haar volgde een trio met Van Loy, Arzuffi en Verdonschot. Sels kon aan de zandbak Cant vervoegen, terwijl ook Verdonschot aanstalten maakte om bij de twee leidsters aan te sluiten.

Met nog twee ronden voor de boeg kregen we een kopgroep met drie. Arzuffi volgde op 11 seconden, Van Loy moest dan al 30 seconden goedmaken. Cant, Sels en Verdonschot begonnen ook met zijn drieën aan de slotronde. Op de Mont Henri liet Sanne Cant haar metgezellen in de steek en zo won zij de eerste editie van de Rapencross bij de vrouwen. Cant won eerder dit seizoen ook al de Berencross in Meulebeke.