Wereldkampioene Sanne Cant raakt fit voor EK veldrijden in Tabor Redactie

11u06

Veldrijden Wereldkampioene veldrijden Sanne Cant (Iko-Beobank) zal zondag starten tijdens het Europees kampioenschap in het Tsjechische Tabor. De 27-jarige Cant gaf gisteren nog forfait voor de Koppenbergcross omdat ze opnieuw kampte met maag- en darmproblemen, een euvel waar ze al een tijdje mee sukkelt.

"Maandag en dinsdag voelde Sanne zich weer niet lekker en had zij opnieuw af te rekenen met maag- en darmklachten. We namen daarom geen enkel risico en zegden af voor de Koppenbergcross", legt manager Christoph Roodhooft uit. "In Ronse (begin oktober, red) maakten we al eens de vergissing haar te snel van start te laten gaan. Met het oog op het EK wilden we voorkomen dat Sanne ook in Tabor verstek zou moeten laten gaan. Natuurlijk doet het pijn noodgedwongen te moeten passen voor de Koppenbergcross, maar in dergelijke wedstrijd kan je niets gaan zoeken als je niet topfit bent."

Vanavond vertrekt Cant, die ook Belgisch kampioene is, met het vliegtuig richting Tsjechië. "Daarna staan er enkele recuperatiedagen voor haar op het programma om dan zondag vol voor de titel te gaan", aldus Roodhooft.

Cant werd al twee keer Europees kampioene, in 2014 en 2015. Vorig jaar ging de Europese titel naar de Nederlandse Thalita de Jong, die het in Pontchâteau haalde voor haar landgenote Lucinda Brand en de Française Caroline Mani. Sanne Cant eindigde als zesde.

Gevaar uit Nederlandse hoek

In een persbericht van haar ploeg laat Sanne Cant weten dat ze het grootste gevaar uit Nederlandse hoek verwacht. "Zij hebben een sterk blok met onder andere Kaptheijns, Brand en Worst. Daar moet ik mij tussen nestelen en het maximale eruit halen. Het parcours in Tabor ligt mij in ieder geval. Ik behaalde er in 2015 zilver op het wereldkampioenschap."

De achterstand die ze de voorbije weken opliep door haar gezondheidsproblemen, heeft Cant naar eigen zeggen "voor een groot stuk kunnen wegwerken". "Daar mag de kleine terugval deze week niet veel aan veranderen. Ik hoop vooral in fysiek gezonde omstandigheden aan de start te staan en dan is het podium zeker haalbaar."