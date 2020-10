Wereldbekermanches Villars en Hoogerheide geschrapt, ook die van Zonhoven onzeker: Flanders Classics werkt aan nieuwe kalender ABD

07 oktober 2020

10u28

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 Veldrijden Het veldrijden zit in de hoek waar de klappen vallen. De wereldbekermanches van Hoogerheide en Villars zijn geschrapt. Ook de cross van Zonhoven is onzeker, zo bevestigt de UCI. Een gevolg van de coronacrisis. Eerder werden de veldritten van Koksijde, Besançon, en Diegem al afgelast. Organisator Flanders Classics en de UCI werken nu aan een aangepaste kalender.

De cross in Villars stond in het weekend van 16 en 17 januari 2021 op het programma. In Hoogerheide zouden de veldrijders in het weekend van 23 en 24 januari 2021 in actie komen. Eerder sneuvelden dus ook al de wereldbekercrossen in Diegem (27 december), Koksijde (22 november) en het Franse Besançon (29 november) op de aangepaste kalender met elf manches die deze zomer werd bekendgemaakt. Er blijven dus nog zes races over. De oorspronkelijke kalender van eind januari telde veertien wedstrijden, maar daarvan vielen de manches in het Amerikaanse Waterloo en het Ierse Dublin en de Scheldecross in Antwerpen af.

De UCI laat verder weten dat de manche in Zonhoven (13 december) vooralsnog plaatsvindt, maar dat daarover gesprekken lopen. In samenwerking met Flanders Classics werkt de UCI nu aan een nieuwe WB-kalender 2020-21. Die wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.