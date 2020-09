Wereldbekermanche veldrijden in Koksijde gaat niet door, Nys: “Waarom trekt een lokaal bestuur de stekker uit de toekomst van onze sport?” Redactie

24 september 2020

17u32

Bron: Belga 12 Veldrijden De Wereldbekermanche veldrijden van Koksijde, die voorzien was op 22 november, gaat niet door. Het schepencollege van Koksijde nam die beslissing door de stijgende coronacijfers. Eerder verdween ook Diegem al van de Wereldbekerkalender. Voormalig wereldkampioen Sven Nys is niet te spreken over de beslissing.

“De veldrit is door een beslissing van het schepencollege van Koksijde afgelast”, legde Jan Deramoudt, de voorzitter van het bestuur van de veldrit, uit. “Onze veldrit is een gemeentelijke organisatie, dus de beslissingsmacht ligt bij de lokale autoriteiten. Of we dit seizoen nog op een andere datum organiseren? Mogelijk, maar ook dat zal met goedkeuring van het lokale bestuur gebeuren.”

Vorig jaar won Mathieu van der Poel de Wereldbeker in Koksijde. De Nederlander won de laatste drie edities van de Duinencross. De Wereldbeker werd voor komend seizoen uitgebreid tot elf manches. Na de afgelasting van Diegem en Koksijde blijven er nog negen wedstrijden over. De kans lijkt groot dat er nog veldritten zullen sneuvelen. Veel organisatoren zijn afhankelijk van ticketing en consumptie en hebben bij veldritten zonder publiek moeite om uit de rode cijfers te raken.

Sven Nys niet te spreken

Sven Nys reageerde alvast ontevreden op het nieuws van de afgelasting. De tweevoudige wereldkampioen en huidig manager van de Telenet Fidea Lions stuurde een tweet de wereld in. “We leveren zoveel inspanningen om onze renners in de meest veilige omstandigheden aan de start te brengen. Organisatoren willen zelfs zonder publiek de wedstrijden laten doorgaan. Waarom trekt een lokaal bestuur dan zonder over zomaar de stekker uit de toekomst van onze sport?”

