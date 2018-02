Wout van Aert verkent het parcours: "Slecht, maar goed" Marc Ghyselinck in Valkenburg

03 februari 2018

14u59 0 Wereldbeker veldrijden Wout van Aert verkende vandaag het parcours van het WK veldrijden in Valkenburg en hij zag dat het goed was. Slecht. En morgen wordt het nog slechter. Maar toch: goed.

De juniores hadden hun wedstrijd gereden. De omloop lag er erbarmelijk bij en dat is na vrouwen U23 en vrouwen elite alleen maar erger geworden. Zondag rijden ook nog de mannen U23, voor het eindelijk aan Van Aert, Van der Poel en co is om uit te maken wie de nieuwe wereldkampioen veldrijden wordt.

Donderdag en vrijdag probeerden renners nog renner te zijn. Dat wil zeggen: ze probeerden ook op de moeilijkste stukken op de fiets te blijven. Wie de meeste techniek had, was in het voordeel. Vandaag was er van fietsen helemaal geen sprake meer. Het is baggeren, fietsen schouderen en hopen dat je niet onderuit gaat.

En Wout van Aert was tevreden. Dit is echt een parcours dat mij ligt, zei hij twee weken geleden bij een eerste verkenning. Dat herhaalde hij ook na zijn laatste verkenning vandaag. "Het is lastig. En elke ronde wordt het lastiger. De modder is overal. Dat maakt het makkelijker voor mij", zei Van Aert.

Hij dacht daarbij vooral aan zijn grote rivaal Mathieu van der Poel. "Mathieu is goed op snelle en technische omlopen. Dit is een trage omloop, waar techniek van geen tel is. Het voordeel van Mathieu is daarmee weg", legt ploegleider Niels Albert uit.

Niels Albert dus. Die had vorig jaar nog een stel oude banden in zijn kelder gevonden, waarmee hij Albert naar de wereldtitel kon sturen. Of hij dit jaar weer zo’n truuk heeft. Albert, mysterieus: "Jazeker. Wout heeft ermee verkend vandaag. Wat het is? Dat kan ik helaas niet vertellen." (MG)