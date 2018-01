WK-favoriete smakt in afdaling keihard tegen de grond in Hoogerheide MDB

28 januari 2018

Een bijzonder pijnlijke valpartij bij de vrouwen tijdens de Wereldbekerwedstrijd in het Nederlandse Hoogerheide. Jolanda Neff en Pauline Ferrand-Prévot doken zij aan zij de afdaling in, maar de Française Ferrand-Prévot maakte een slipper. Daardoor werd ook de Zwitserse mee neergehaald. De twee dames kermden het uit van de pijn. Vooral Ferrand-Prévot, een van de favorieten voor het WK, was er erg aan toe. Zij moest op een brancard afgevoerd worden. En dat een week voor het WK in Valkenburg. Qua slechte timing kan dat wel tellen.

De tering! PFP en Neff vallen daar wel keihard! #hoogerheide #ucicxwc #cross #auw pic.twitter.com/mZa8B1Q2Lo Rob de Keijzer(@ RobdeKeijzer) link

Cant boekt vijftiende zege van het seizoen

Sanne Cant heeft de Wereldbekermanche in Hoogerheide gewonnen. De wereldkampioene haalde het voor de Italiaanse Eva Lechner en de Britse Evie Richards. Marianne Vos won de sprint om de vierde plaats. Cant was al zeker van de eindzege in de Wereldbeker.

Het was Lechner die de beste start nam in Hoogerheide waar heel wat vrouwen tot stilstand kwamen aan de brug meteen na de start. Onder meer Katie Compton en Katerina Nash werden daardoor opgehouden.

Lechner dook als eerste het veld in, Sanne Cant, hersteld na ziekte, volgde gezwind. Wat verder zagen we Maud Kaptheijns en Ellen Van Loy. Aan de eerste passage aan de finish telde het duo zo'n vijf seconden bonus op de achtervolgers. Intussen vielen Kaptheijns en Van Loy wel terug in de tweede ronde en schoof Jolanda Neff met Evie Richards, winnares in Namen, op naar plek drie en vier.

Ook Pauline Ferrand-Prévot raapte intussen heel wat rensters op en gleed naar een vijfde stek, maar de Française en Neff kwamen zwaar ten val (zie hoger). Intussen stoomde Cant verder en pakte ze haar vijftiende overwinning van het seizoen, de vijfde in de Wereldbeker waar ze ook de eindzege pakt.