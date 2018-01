WK-favoriete smakt in afdaling keihard tegen de grond in Hoogerheide MDB

28 januari 2018

Een bijzonder pijnlijke valpartij bij de vrouwen tijdens de Wereldbekerwedstrijd in het Nederlandse Hoogerheide. Jolanda Neff en Pauline Ferrand-Prévot doken zij aan zij de afdaling in, maar de Française Ferrand-Prévot maakte een slipper. Daardoor werd ook de Zwitserse mee neergehaald. De twee dames kermden het uit van de pijn. Vooral Ferrand-Prévot, een van de favorieten voor het WK, was er erg aan toe. Zij moest op een brancard afgevoerd worden. En dat een week voor het WK in Valkenburg. Qua slechte timing kan dat wel tellen. Het was uiteindelijk Sanne Cant die naar de zege snelde op de Nederlandse omloop.

De tering! PFP en Neff vallen daar wel keihard! #hoogerheide #ucicxwc #cross #auw pic.twitter.com/mZa8B1Q2Lo Rob de Keijzer(@ RobdeKeijzer) link