Wereldkampioene Cant: "Mijn zwaarste wedstrijd ooit" Marc Ghyselinck in Valkenburg

03 februari 2018

16u07

Bron: Eigen berichtgeving 10 Wereldbeker veldrijden De modderspatten hingen nog achter haar oren. Alsof het nog niet helemaal tot haar doorgedrongen was, dat ze net voor de tweede keer op rij wereldkampioen veldrijden was geworden, zei Sanne Cant dat ze net de zwaarste wedstrijd in haar loopbaan had gereden.

"Het was mijn moeilijkste race op het zwaarste parcours ooit. Bij het ingaan van de laatste ronde dacht ik dat ik tweede zou worden." Haar enige tegenstander, de Amerikaanse Kathy Compton, had een voorsprong van zo’n vijf seconden, schatte Cant. "Dat gaatje rijd je niet zomaar dicht."

Cant deed waar ze best in is. Ze haalde het toch, met loopvermogen en techniek. Vijf seconden achter werden, na de fietswissel, al snel vijf seconden voor. Nog was Cant er niet gerust op. "Eén foutje en het was weer verloren. Ik moest nog veel lopen. Mijn benen ontploften zowat."

Cant hield het vol en finishte uiteindelijk met twaalf seconden voorsprong op Compton. Lucinda Brand uit Nederland werd derde. "Ik ben erg gelukkig dat ik deze trui kan houden. Ik heb gewonnen van het begin van het seizoen tot het einde."