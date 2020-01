Wat een race! Iserbyt klopt Aerts in beklijvend duel en pakt z’n vierde zege in de Wereldbeker MXG

19 januari 2020

16u28 18 Veldrijden Neem Mathieu van der Poel weg en je krijgt een open wedstrijd. Dat is in Nommay nog maar eens gebleken. Een uur lang vochten Eli Iserbyt en Toon Aerts een bloedstollend duel uit. Iserbyt maakte in de voorlaatste bocht het verschil en boekt z’n vierde wereldbekerzege van het seizoen. Aerts blijft door z'n tweede plaats aan de leiding in het wereldbekerklassement. Laurens Sweeck werd op ruime afstand derde.

Thijs Aerts nam een verschroeiende start en leidde de debatten in de eerste ronde. Iserbyt startte wat terughoudender en kwam pas na twee rondes in beeld aan de kop van de wedstrijd. Hij bleek samen met Toon Aerts duidelijk de sterkste in koers en de twee reden al snel weg van de rest. Halfweg koers leek Aerts een definitieve versnelling te plaatsen. De leider in de Wereldbeker reed 16 seconden weg van Iserbyt. Het leek game over voor Iserbyt, maar de Bavikhovenaar knokte zich terug en kon bij het ingaan van de laatste ronde opnieuw aansluiten.

De twee speelden in de laatste ronde voortdurend haasje-over. Niemand kon wegrijden, want het verschil werd nooit groter dan enkele meters. In de laatste hectometers maakte Iserbyt het verschil en schudde hij Aerts definitief van zich af. Iserbyt reed naar de winst, een moegestreden Toon Aerts moest vrede nemen met de tweede plaats. Hij behoudt wel ruim z’n voorsprong in de Wereldbeker. Iserbyt springt daar over z'n ploegmaat Michael Vanthourenhout naar de tweede plaats.

Iserbyt: “Zwaarste van m’n vier wereldbekerzeges”

Iserbyt zat stikkapot na de wedstrijd: “Ik ben absoluut heel diep moeten gaan. Toon was halfweg beter, ik moest even van mijn tempo terugkomen. Ik heb het risico genomen om eens een fietswissel over te slaan en dat heeft geloond, zo kon ik terugkomen. Het was absoluut de lastigste van m’n vier wereldbekerzeges, ik ben echt tevreden. Nu nog een week goed trainen en dan hopen op een superdag op het WK.”

Aerts: “Eli was de sterkste”

Toon Aerts was ondanks z’n tweede plaats tevreden met z’n wedstrijd: “Ik denk dat Eli toch wel de sterkste was. Het feit dat hij kon terugkomen bewijst dat hij in heel goeie conditie is. Al bij al ben ik tevreden dat ik tot in de laatste ronde strijd heb kunnen leveren.” Aerts lijkt stilaan helemaal terug na z’n val in Zolder: “Het verhaal van de ribben mogen we dan stilaan gaan afsluiten. Ik moet nog wat opvolgen bij de kiné, maar het gaat goed nu.”

Volgende week staat in Hoogerheide met de GP Adrie van der Poel de laatste manche in de Wereldbeker op het programma.

Uitslag:

1. Eli Iserbyt

2. Toon Aerts op 8"

3. Laurens Sweeck op 1'16"