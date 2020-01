Wat een race! Iserbyt klopt Aerts in beklijvend duel en pakt z’n vierde zege in de Wereldbeker Redactie

19 januari 2020

15u09 0 Veldrijden Neem Mathieu van der Poel weg en je krijgt een open wedstrijd. Dat is in Nommay nog maar eens gebleken. Een uur lang vochten Eli Iserbyt en Toon Aerts een bloedstollend duel uit. Iserbyt maakte in de voorlaatste bocht het verschil en boekt in Nommay z’n vierde wereldbekerzege van het seizoen. Aerts blijft door z'n tweede plaats aan de leiding in het wereldbekerklassement. Laurens Sweeck werd op ruime afstand derde.

Iserbyt zat stikkapot na de wedstrijd “Ik ben absoluut heel diep moeten gaan. Toon was halfweg beter, ik moest even van mijn tempo terugkomen. Ik heb het risico genomen om eens een wissel over te slaan en dat heeft geloond. Het was absoluut de lastigste van m’n vier wereldbekerzeges, ik ben echt tevreden. Nu nog een week goed trainen en dan hopen op een superdag op het WK.”