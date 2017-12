VIDEO: Van der Poel doet een 'Nysje' en leest supporters de levieten in Zolder DMM

21u12

Bron: GPScyclingtourBE 126

Het is bijna vijf jaar geleden, de verbale clinch tussen Sven Nys en een bier gooiende onverlaat in Loenhout. Niet dat Mathieu van der Poel die gebeurtenis vandaag per se eer wou aan doen, maar net voor de Wereldbekercross in Heusden-Zolder ging ook de Nederlander even van de fiets om een aantal supporters de levieten te lezen. Op een Facebookfilmpje is te zien hoe een groepje 'fans' de kopman van Beobank-Corendon tijdens de vrije oefenritten constant viseert. 'VDP' krijgt het daarbij zodanig op zijn heupen dat hij na een korte rechtsomkeer zijn verhaal gaat halen. Tot een handgemeen komt het gelukkig niet, na een korte woordenwisseling zou Van der Poel opnieuw zijn weg vervolgen.

RV Van der Poel gaat verhaal halen bij enkele supporters.